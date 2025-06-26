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Bakan Tekin'den eğitim sistemi ile ilgili dikkat çeken sözler: 2 gece kapanıyoruz

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sistemi ile ilgili gelen eleştirilere dikkat çeken bir cevap verdi. Karar alma mekanizmalarında çok iddialı olduğunu söyleyen Tekin, "Birim amirlerimizle, genel müdür ve bakan yardımcılarımızla 2 gece kapanıyoruz. Telefonlarımızı her şeyi kapatıp, kamp yapıyoruz. Sağlıklı karar aldıktan sonra kimin ne dediğiyle çok ilgilenmeden yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Eğitim sistemi ile ilgili gelen eleştirilere cevap veren Tekin, "86 milyon vatandaşımızın eğitimle ilgili çok farklı görüşleri var." dedi.

"KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA ÇOK İDDİALIYIM"

"Sağlıklı karar alıyorsak eleştirilere gülüp geçiyoruz." diyen Bakan Tekin, karar alma mekanizmalarında çok iddialı olduğunu söyledi. 

Bakan Tekin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"2 GECE KAPANIYORUZ"

"Bakın mesela bu hafta sonu biz Bakanlık birim amirlerimizle, 3 aylık süreçte yapıyoruz... Birim amirlerimizle, genel müdür ve bakan yardımcılarımızla 2 gece kapanıyoruz. Telefonlarımızı her şeyi kapatıp, kamp yapıyoruz. Sahada topladığımız şeyleri tartışıyoruz. Çok verimli bir istişare süreci. Sağlıklı karar aldıktan sonra kimin ne dediğiyle çok ilgilenmeden yolumuza devam ediyoruz. Herkesin farklı bir düşüncesi var, yoksa bir arpa boyu yol alamayız."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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