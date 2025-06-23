Yusuf Tekin açıkladı! Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı mı, forma giymek zorunlu mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da düzenlenen Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı'nda eğitim politikalarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı itibarıyla okullarda serbest kıyafet uygulamasının kaldırılacağını duyuran Bakan Tekin, yeniden forma zorunluluğu getirileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin okullarda yıllardır süren serbest kıyafet uygulamasının sona ereceğini ve yeni dönemde tekrar forma zorunluluğunun getirileceğini açıkladı. Tekin ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında müfredatın genişletileceğini, yapay zeka dairesi kurulduğunu ve dil gelişimi için yeni projelerin devreye alındığını da duyurdu.

OKULLARDA SERBEST KIYAFET KALDIRILDI MI, FORMA GİYMEK ZORUNLU MU?

Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, okullarda artık serbest kıyafet döneminin sona ereceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in verdiği bilgilere göre 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilkokuldan liseye kadar tüm kademelerde öğrenciler için yeniden forma giyme zorunluluğu getirilecek. Yeni karar doğrultusunda okul idareleri ve öğretmenlerle birlikte okul aile birliklerinin görüşleri alınarak forma seçimleri yapıldı.

MÜFREDATTA KADEMELİ GEÇİŞ SÜRECİ NEDİR?

Toplantıda ele alınan bir diğer önemli başlık ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli oldu. 2024-2025 eğitim yılında 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanmaya başlanan yeni müfredatın 2025-2026 döneminde 2, 6 ve 10. sınıflarda da hayata geçirileceğini belirten Tekin eğitimde kalıcı bir dönüşüm hedeflediklerini söyledi.

Çağın gereksinimlerine uygun hale getirilen yeni modelin milli ve manevi değerleri merkezine aldığını vurguladı.

Müfredatın dinamik ve güncellenebilir bir yapıda tasarlandığını belirten Bakan Tekin gelecekte değişen sosyal ve teknolojik koşullara göre programın revize edileceğini ifade etti.