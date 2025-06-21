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Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı! Forma dönemi yeniden başlıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okullarda serbest kıyafet kaldırıldı! Forma dönemi yeniden başlıyor
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Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Tekin “Yıllık Değerlendirme” toplantısında açıkladı: Maarif Modeli kapsamında hazırlanan müfredat 2, 6 ve 10’uncu sınıflarda kademeli olarak başlayacak. Yeni eğitim-öğretim yılından itibaren serbest kıyafet yerine forma uygulaması tekrar başlayacak.

MAHMUT ÖZAY - Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da yapılan “Yıllık Değerlendirme Basın Toplantısı”nda gazetecilere konuştu. Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan ve bu sene 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda uygulanan müfredatın önümüzdeki eğitim döneminde 2, 6 ve 10’uncu sınıflarda da kademeli olarak başlayacağını duyurdu.

Yapay Zekâ Politika Belgesi’ni geçen hafta kamuoyuyla paylaştıklarını da anlatan Tekin, Bakanlık bünyesinde Yapay Zekâ Daire Başkanlığı kurulduğunu dile getirdi. Tekin “Bir başka husus, önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak” diye konuştu.

Çocukların gündelik hayatta Türkçe kullandığı kelime sayısının kendilerini çok rahatsız ettiğini ifade eden Tekin “Çocuklarımız ebeveyn ya da büyükleri olarak bizlerle irtibata geçerken çok fazla sosyal medya dili kullanmaya başladı. Geleneğimizden beslenen çok sayıda kelimenin unutulduğu, çocuklarımız tarafından kullanılmadığı bir dönem yaşamaya başladık. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl başlattığımız‘Dilimizin Zenginlikleri Sözlük Özgürlüktür’ projesinin devamı niteliğinde bu yıl söz varlığımızın tespitiyle ilgili önemli projeyi daha hayata geçirdik” dedi.

Bakan Tekin, ‘4+4+4’ sisteminde düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine de Tekin “12 yıllık eğitimle ilgili karar, nihayetinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek. Bunun yasal düzenlemeyle, siyasi erkin de katıldığı düzenlemeyle olması gerekiyor” diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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