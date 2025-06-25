LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı? Pisagor sorusuna itiraz geldi

15 Haziran 2025 Pazar günü Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Matematik A kitapçığındaki 15.soruyu, uzmanlar başta olmak üzere öğrenci ve veliler tarafından itiraz edildi. Peki, LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı?, soru hatalı mı? İşte konuya ilişkin MEB tarafından yapılan son açıklama...

15 Haziran Pazar günü 1 milyondan fazla öğrenci Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girdi. Ancak matematik testindeki 15. soruya veli ve uzmanlar tarafından itiraz edildi.

Bu nedenle 2025 LGS sınavındaki Matematik testindeki 15. Soru olan Pisagor sorusunun iptal edilmesi gündeme geldi.

LGS MATEMATİK 15. SORU İPTAL Mİ?

Uzmanlar, eğitimciler başta olmak üzere öğretmenler ve veliler, LGS sınavında Matematik 15. sorunun B, C ve D şıklarının tamamının doğru olduğu bilgisi verildi.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, “Soruda A ve B köşeleri arasındaki uzaklık sorulmuş, ancak soru içinde 'en kısa uzaklık' ifadesi geçmediğinden ve iki nokta arasındaki uzaklığın cisim içerisinden mi, yoksa dışarısından mı olduğu belirtilmediğinden √41 ve √41'den büyük tüm reel sayılar doğru kabul edilir. Bu durumda, sorunun birden fazla cevabı bulunmaktadır. Bu nedenle B, C ve D şıklarının tamamı Matematik 15. soru için doğrudur. Ayrıca, soruda verilen dikdörtgen şekil kesilerek birleştirildiğinde iki boyutlu mu yoksa üç boyutlu mu birleştirildiği belirtilmediğinden ve ek olarak şekil ile koordinat düzlemi de verilmediğinden soruda bir eksiklik gözlemlenmektedir” ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) itiraz edildi ancak bakanlık, "Hata ya da eksiğin" olmadığı konusunda bilgi verdi.

Ancak şimdiye kadar MEB’den konuya ilişkin açıklama gelmediği için LGS sınavında Matematik 15. sorunun iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz net bir karar verilmedi.