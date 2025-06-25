Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı? Pisagor sorusuna itiraz geldi

LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı? Pisagor sorusuna itiraz geldi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı? Pisagor sorusuna itiraz geldi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Haziran 2025 Pazar günü Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) Matematik A kitapçığındaki 15.soruyu, uzmanlar başta olmak üzere öğrenci ve veliler tarafından itiraz edildi. Peki, LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı?, soru hatalı mı? İşte konuya ilişkin MEB tarafından yapılan son açıklama...

15 Haziran Pazar günü 1 milyondan fazla öğrenci Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) girdi. Ancak matematik testindeki 15. soruya veli ve uzmanlar tarafından itiraz edildi.

Bu nedenle 2025 LGS sınavındaki Matematik testindeki 15. Soru olan Pisagor sorusunun iptal edilmesi gündeme geldi.

LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı? Pisagor sorusuna itiraz geldi - 1. Resim

LGS MATEMATİK 15. SORU İPTAL Mİ?

Uzmanlar, eğitimciler başta olmak üzere öğretmenler ve veliler, LGS sınavında Matematik 15. sorunun B, C ve D şıklarının tamamının doğru olduğu bilgisi verildi.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, “Soruda A ve B köşeleri arasındaki uzaklık sorulmuş, ancak soru içinde 'en kısa uzaklık' ifadesi geçmediğinden ve iki nokta arasındaki uzaklığın cisim içerisinden mi, yoksa dışarısından mı olduğu belirtilmediğinden √41 ve √41'den büyük tüm reel sayılar doğru kabul edilir. Bu durumda, sorunun birden fazla cevabı bulunmaktadır. Bu nedenle B, C ve D şıklarının tamamı Matematik 15. soru için doğrudur. Ayrıca, soruda verilen dikdörtgen şekil kesilerek birleştirildiğinde iki boyutlu mu yoksa üç boyutlu mu birleştirildiği belirtilmediğinden ve ek olarak şekil ile koordinat düzlemi de verilmediğinden soruda bir eksiklik gözlemlenmektedir” ifadelerine yer verdi.

LGS Matematik 15. soru iptal olacak mı? Pisagor sorusuna itiraz geldi - 2. Resim

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) itiraz edildi ancak bakanlık, "Hata ya da eksiğin" olmadığı konusunda bilgi verdi.

Ancak şimdiye kadar MEB’den konuya ilişkin açıklama gelmediği için LGS sınavında Matematik 15. sorunun iptal edilip edilmeyeceğine ilişkin henüz net bir karar verilmedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hatay’da kan donduran olay! Eline aldığı satırla dehşet saçtıÜnlü şarkıcıdan çarpıcı uyarı! 'Hangi yoldan yürürseniz yürüyün' dedi, gençlere seslendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Borussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerBorussia Dortmund-Ulsan Hyundai maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Ateşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump'tan ateşkes duyurusu - HaberlerAteşkes ne anlama geliyor, savaşları sonlandırır mı? Trump'tan ateşkes duyurusuEkranların sevilen dizisinden üzücü haber! Leyla dizisi final mi yapıyor? - HaberlerEkranların sevilen dizisinden üzücü haber! Leyla dizisi final mi yapıyor?Yeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek? - HaberlerYeniden sinemalarda! Issız Adam ne zaman vizyona girecek?Bir yıl ceza alan kaç gün cezaevinde kalacak? Bakan Tunç açıkladı - HaberlerBir yıl ceza alan kaç gün cezaevinde kalacak? Bakan Tunç açıkladıFransız futbolunda bir devrin sonu: Olympique Lyon neden küme düştü? - HaberlerFransız futbolunda bir devrin sonu: Olympique Lyon neden küme düştü?
Sonraki Haber Yükleniyor...