MEB 5. sınıf ortaokul kayıt tarihi: Ortaokul kayıtları ne zaman, şube seçimi ve kayıt nasıl yapılır?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için ilkokulu tamamlayarak ortaokula geçiş yapacak öğrencilerin kayıt süreci yaklaşıyor. Veliler ortaokul kayıtları ne zaman, şube seçimi ve kayıt nasıl yapılır sorularının cevaplarını araştırırken MEB 5. sınıf ortaokul kayıt tarihi için de detaylar netleşmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul ve e-Devlet sistemleri üzerinden yürüttüğü dijital kayıt uygulamaları bu yıl da geçerli olacak. 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için ortaokul kayıtları ne zaman, şube seçimi ve kayıt nasıl yapılır merak ediliyor.

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılına geçiş yapacak olan 4. sınıf öğrencileri için ortaokul kayıt süreci yaklaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bu sene de kayıt işlemlerini herhangi bir başvuru süreci olmadan otomatik olarak yapacak.

Öğrencilerin 5. sınıfa geçiş kayıtlarının Ağustos ayında başlaması bekleniyor. MEB ortaokul kayıt tarihi resmi olarak açıklandığında duyurulacak.

2025 ortaokul kayıt işlemleri velilerin herhangi bir evrak teslimi ya da kayıt başvurusu yapmasına gerek kalmadan nüfus kayıt sisteminde yer alan MERNİS adres bilgileri esas alınarak gerçekleşecek.

ORTAOKUL KAYIT NASIL YAPILIR?

MEB’in uygulamaya koyduğu dijital kayıt sistemi sayesinde 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıtları e-Okul sistemi üzerinden tamamen otomatik şekilde yapılıyor.

Kayıt sürecinde velilerden belge toplama, dilekçe doldurma ya da okul ziyaretinde bulunma gibi işlemler talep edilmeyecek.

Veliler çocuklarının hangi okula kayıt edildiğini e-Devlet Kapısı üzerinden “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama” ekranını kullanarak öğrenebiliyorlar.

ORTAOKUL ŞUBE SEÇİMİ NASIL YAPILIYOR?

Ortaokul şube seçimi Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilgili yönetmeliği doğrultusunda kura yöntemi ile belirlenir. Şube dağılımı, okul yönetimleri tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilerek yapılıyor.

Şube seçimi işlemlerinin de Ağustos ayının son haftasında tamamlanması öngörülüyor.