MSÜ mülakat ne zaman? 2025 MSÜ tercih sonuçları açıklandı!

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 yılı tercih süreci sona erdi ve sonuçlar erişime açıldı. Harp okulları ile astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen binlerce aday, şimdi gözünü ikinci aşamaya çevirmiş durumda. MSÜ mülakat ne zaman olacak merak ediliyor.

MSÜ mülakat ne zaman yapılacak, mülakat süreci nasıl ilerleyecek büyük bir heyecan ve merakla araştırılıyor. MSÜ tercihlerini yapan adaylar için sıradaki aşama fiziki yeterlilik sınavı FYT, mülakat ve evrak kontrol süreci olacak.

MSÜ MÜLAKAT NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar için tercih süreci sona erdi.

MSÜ 2025 tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ikinci aşama olan mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarına çevrildi.

Milli Savunma Bakanlığı henüz 2025 yılına ait kesin mülakat takvimini yayımlamadı. 2025 MSÜ mülakatların 2025 yılı Haziran ayının son haftası ile Temmuz ayı boyunca yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl mülakatlar 26 Haziran - 20 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ adayları tarafından heyecanla beklenen 2025 tercih sonuçları erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yapılan duyuruyla birlikte, adaylar yerleştirme sonuçlarına ulaşabiliyor.

MSÜ SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2025 MSÜ tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr adresini kullanabilecekler.

Sisteme giriş için e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra “Askeri Öğrenci Aday Sınavı Tercih Sonuçları” sekmesinden, adaylar hangi programa yerleştiklerini ya da mülakata çağrılıp çağrılmadıklarını öğrenebilecek.

Aday işlemleri bölümünde fiziki yeterlilik sınavına ilişkin bilgilendirme ve evrak teslimine dair yönergeler de yer alıyor.