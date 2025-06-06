MSÜ tercih sonuçları son dakika! MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim almak isteyen binlerce adayın gözü MSÜ tercih sonuçlarına çevrildi.

Milli Savunma Üniversitesi 2025 yılı yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından “MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu en çok arananlar listesine girdi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, sonuçlara e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Üniversitesi’nin 2025 yılı tercih değerlendirme süreci, 18 Nisan’da başladı. Ancak, Milli Savunma Bakanlığı henüz sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir tarih duyurusu yapmadı. Bu nedenle adaylar sonuçların açıklanmasını gün gün takip ediyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının ikinci haftasında ilan edilmesi bekleniyor. 2024 yılında sonuçlar 11 Haziran’da açıklanmıştı. Bu yıl da benzer bir tarihte erişime açılması öngörülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılacak açıklamayla birlikte, adaylar tercih sonuçlarına ulaşabilecek. Açıklanacak sonuçların ardından adaylar, ikinci aşama seçimleri için randevu alabilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MSÜ tercih sonuçları, Personel Temin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adaylar T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak, yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Yerleştirme sonuçları; Hava Harp Okulu, Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için ayrı ayrı açıklanacak. Sonuç ekranında, adayların çağrılacağı ikinci seçim aşamasına dair randevu tarihleri ve detaylı bilgilendirme de yer alacak. Fiziki yeterlilik testi, mülakat ve sağlık muayenesi gibi süreçlere ait takvim daha sonra ilan edilecek.