YKS ÖSYM sınav giriş belgesi son dakika! YKS sınav yerleri açıklandı mı?

YKS heyecanına kısa bir süre kala milyonlarca aday sınav hazırlıklarını tamamladı. Gözler ÖSYM tarafından gelecek açıklamalara çevrilirken YKS sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. daylar, sınava nerede gireceklerini öğrenmek için bu sorunun cevabını öğrenmek istiyor.

2025 YKS sınavına kısa bir süre kala öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de sınav yerleri oldu.

ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav giriş belgeleri ile adaylar, sınava hangi okulda ve salonda katılacakları konusunda bilgi sahibi olabilecek. Peki, YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belgeler ne zaman paylaşılacak? İşte tüm ayrıntılar...

YKS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet adresi üzerinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere öğrenebilme imkanı vardır.

2025 YKS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TYT sınavı, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecektir. AYT, 22 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.15’te başlayacaktır. Sınav süresi 180 dakikadır.

YDT, 22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşecektir. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 'nin belirlediği sınav takvimine göre YKS sonuçları22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak.