YKS’ye başvurular neden azaldı? ‘Kaçış’ın sebebi 4+4+4

Üniversite sınavına başvuruların bu sene 560 bin kişi düşmesinin sebeplerini gündeme taşıdığımız dünkü “Üniversiteden kaçış” manşetimiz üzerine Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kaynaklarından açıklama geldi.

MAHMUT ÖZAY - YÖK, başvuruların azalmasının sebeplerinden birinin 4+4+4 eğitim sistemi olduğunu bildirdi.

270 BİN AZALMA VAR

Geçen seneki başvuruların Kahramanmaraş depremi sebebiyle ücretsiz başvuru hakkı tanınmasından dolayı arttığı belirtilen açıklamada “2012 yılında başlatılan 4+4+4 sistemi ile 60 aylık öğrencilerin ilkokula başlamasıyla 2024’teki son sınıf öğrenci sayısı o yılın özelinde artış göstermiştir. 2020-LGS katılım sayıları dikkate alınırsa bu kitlenin 400 bin civarında olduğu değerlendirilmektedir. Son sınıf adaylardan YKS başvurusunda bulunan kitlenin ise 2024’ten 2025’e 270 bin kadar azaldığı görülmektedir. Öğrenim durumu beyanlarına bakıldığında; son sınıf öğrencisi olmamasına (daha eski mezun olmasına) rağmen yükseköğretime hiç kaydolmayan ve YKS sınavına giren aday sayısında ise 120 bin kadar düşüş olduğu görülmektedir.

“ÜCRETSİZ” ETKİSİ

Öte yandan önceki yıl olan 2023 YKS’de (toplam başvuru 3,5 milyon civarı) deprem nedeniyle ücretsiz başvuru hakkı tanınmış ve bu haktan 1 milyon aday yararlanmıştır. Başvurunun yüksek olmasında bu durumun da etkisi değerlendirilmelidir.