MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB açıklamaları araştırılıyor!

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı.

2025 yılı MSÜ tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. MSÜ tercih sonuçları açıklandıktan sonra ikinci aşama olan fiziki yeterlilik ve mülakat sürecine geçilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sürecinin sona ermesiyle gözler sonuç tarihine çevrildi. MSÜ tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının sonlarına doğru açıklanması tahmin ediliyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, MSÜ tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişebilecek.

MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar mülakat, fiziki yeterlilik ve evrak değerlendirme süreçlerine başlayacak. Geçen yıl bu aşamalar temmuz ayının ilk haftasında tamamlanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin işlenmesi öngörülüyor.