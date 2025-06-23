Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB açıklamaları araştırılıyor!

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB açıklamaları araştırılıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB açıklamaları araştırılıyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleşmek isteyen adaylar, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap aramaya başladı.

2025 yılı MSÜ tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. MSÜ tercih sonuçları açıklandıktan sonra ikinci aşama olan fiziki yeterlilik ve mülakat sürecine geçilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sürecinin sona ermesiyle gözler sonuç tarihine çevrildi. MSÜ tercih sonuçlarının önümüzdeki günlerde erişime açılması bekleniyor. 

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB açıklamaları araştırılıyor! - 1. Resim

MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllar baz alındığında MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının sonlarına doğru açıklanması tahmin ediliyor.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB açıklamaları araştırılıyor! - 2. Resim

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, MSÜ tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle erişebilecek.

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB açıklamaları araştırılıyor! - 3. Resim

MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ

Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar mülakat, fiziki yeterlilik ve evrak değerlendirme süreçlerine başlayacak. Geçen yıl bu aşamalar temmuz ayının ilk haftasında tamamlanmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimin işlenmesi öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Milli maçlar ne zaman? Türkiye’nin kalan milli maç tarihleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli maçlar ne zaman? Türkiye’nin kalan milli maç tarihleri - HaberlerMilli maçlar ne zaman? Türkiye’nin kalan milli maç tarihleri2025 LGS iptal mi olacak, tekrarlanacak mı? Bursa'da LGS ilk oturumda yanlış kitapçık dağıtıldı! - Haberler2025 LGS iptal mi olacak, tekrarlanacak mı? Bursa'da LGS ilk oturumda yanlış kitapçık dağıtıldı!2025 KPSS başvuru tarihi ve ücreti belli oldu mu? 2025 lisans KPSS başvuru tarihi belli oldu - Haberler2025 KPSS başvuru tarihi ve ücreti belli oldu mu? 2025 lisans KPSS başvuru tarihi belli oldu23 Haziran 2025 İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bu ilçe ve mahallelerde yaşayanlar suya hasret kalacak - Haberler23 Haziran 2025 İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bu ilçe ve mahallelerde yaşayanlar suya hasret kalacakAnaokulu kayıtları ne zaman başlıyor, anaokulu kaydı nasıl yapılır, ücretli mi? Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim kayıt tarihi - HaberlerAnaokulu kayıtları ne zaman başlıyor, anaokulu kaydı nasıl yapılır, ücretli mi? Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim kayıt tarihiİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kimdir? Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde - Haberlerİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi kimdir? Son dönemde yaptığı açıklamalarla gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...