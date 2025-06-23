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Haberler > Eğitim > Yüz binlerce aday bunu bekliyor: 2025 MEB LGS tercihleri ne zaman?

Yüz binlerce aday bunu bekliyor: 2025 MEB LGS tercihleri ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yüz binlerce aday bunu bekliyor: 2025 MEB LGS tercihleri ne zaman?
LGS, Liselere Geçiş Sistemi, Tercih, Sınav Sonuçları, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, geçtiğimiz günlerde geride kaldı. Oturumun geride kalmasıyla şimdi de LGS sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sonuçların açıklanması ile bir diğer kritik eşik olan tercih süreci de başlayacak.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvuru yapmıştı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde 13 okulda 37 salonda yapıldı. Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirme ile liselere yerleştirilecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Yüz binlerce aday bunu bekliyor: 2025 MEB LGS tercihleri ne zaman? - 1. Resim

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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