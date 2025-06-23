Ortaokul kayıt tarihleri 2025-2026: MEB ortaokul kayıtları ve şube seçimi nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda eğitim gören 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıfa geçerken kayıt yaptırmak durumundadır. Başta öğrenciler olmak üzere veliler tarafından okul kayıtlarının ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğiti alan 4. sınıf öğrencilerinin 5. sınıfa geçiş sürecinde ilişkin kayıt işlemleri, merak edilen konular arasındadır.

Peki, 2025-2026 okul kayıtları ne zaman başlayacak, ortaokul kayıtları başladı mı? İşte MEB ortaokul kayıtları ve şube seçimine ilişkin tüm ayrıntılar...

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

Öğrenci kayıtları bu sene eylül ayında ortaokulda başlayacaktır. MERNİS'te yer alan adres bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Veliler, kayıt sürecine ilişkin e-Devlet üzerinden sorgu yapabilecektir. Kayıt işlemlerinin ise ağustos ayının ilk haftasında tamamlanması beklenmektedir.

ORTAOKUL ŞUBE SEÇİMİ NE ZAMAN, NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği tarafından, şube belirleme işlemleri Ağustos ayının son haftasında MEB tarafından kura yoluyla gerçekleştirilecek

Veliler, çocuklarının kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden“İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama”ekranından öğrenebilecektir. Böylelikle veliler, herhangi bir evrak toplama, kayıt ücreti ödeme ya da zorunlu bağış gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak adına hızlı ve uğraşsız bir şekilde kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.