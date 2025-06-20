Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi

Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yaz tatili başladı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Şimdi ise yaz tatilinin sona ereceği tarih ve yeni eğitim yılının başlama tarihi merak ediliyor. Peki, öğrencilerin yaz tatili ne zaman bitecek?

2024-2025 eğitim - öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başladı. Tüm gözler şimdi tatilin sona ereceği tarihe çevrildi

Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi - 1. Resim

OKULLARDA YAZ TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

Üç ay sürecek yaz tatili Eylül ayında sona erecek. Ardından da 2025-2026 eğitim dönemi başlayacak.

20 Haziran'da başlayan tatil, 8 Eylül'de sona erecek.

Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi - 2. Resim

2025-2026 EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini duyurdu.

2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk ders zili 8 Eylül 2025'te çalacak.

Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2025-2026 MEB takvimi - 3. Resim

YAZ TATİLİNDE ÖĞRENCİLERE MESLEKİ EĞİTİM VERİLECEK

MEB, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için "Beceri Geliştirme Programı" kapsamında 81 ilde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde kurslar açacak.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren tüm sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, "Metal Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik Teknolojisi", "Bilişim Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımları", "Konaklama ve Seyahat Hizmetleri", "Yiyecek ve İçecek Hizmetleri" gibi 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek.

Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler, "e-kurs.meb.gov.tr"den başvuru yapabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'dan ilk hamle! Wagner Pina ile anlaşma sağlandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli oldu - HaberlerYKS görevli/gözetmen ücretleri ne kadar? ÖSYM bünyesindeki sınavların görevli ücretleri belli olduFIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden Türkiye yok, Türk takımları neden katılmıyor? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılım şartları - HaberlerFIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden Türkiye yok, Türk takımları neden katılmıyor? 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası katılım şartlarıHSK kararname yayımlandı! Hakim savcı atamaları açıklandı mı? - HaberlerHSK kararname yayımlandı! Hakim savcı atamaları açıklandı mı?Feribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte! - HaberlerFeribot ücretleri ne kadar oldu? Yeni zam kararı yürürlükte!YKS’ye girecekler dikkat! Sınava geç kalınca ne olur? - HaberlerYKS’ye girecekler dikkat! Sınava geç kalınca ne olur?Flamengo - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu canlı yayın bilgileri - HaberlerFlamengo - Chelsea maçı hangi kanalda, saat kaçta? FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu canlı yayın bilgileri
Sonraki Haber Yükleniyor...