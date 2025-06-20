Yaz tatili kaç gün? Öğrenciler için tatil başlıyor!

Milyonlarca öğrenci bugün karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı. Okullarda yeni eğitim yılı takviminin duyurulması ile yaz tatili süresi de belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Yeni eğitim yılı takvimiyle birlikte yaz tatili süresi merak konusu oldu. Bugünden itibaren ilk, orta ve lise kademelerinde eğitim alan yaklaşık 20 milyon öğrenci tatil sevinci yaşayacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerine gönderdiği 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre okullarda ilk ders zili 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Bu kapsamda bugün başlayan yaz tatili toplamda 80 gün sürecek.

YAZ TATİLİ KAÇ AY SÜRECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın önümüzdeki eğitim yılı için açıkladığı takvime göre yaz tatili 23 Haziran-8 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bugün karnelerini alan milyonlarca öğrenci yaklaşık 2 ay 20 gün tatil yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler bugün karnelerini alarak yaklaşık 80 günlük yaz tatili sevincini yaşayacak. MEB tarafından gönderilen takvime göre okullarda yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Aynı zamanda Okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler 1-5 Eylül tarihlerinde uyum eğitimlerine katılacak.

MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın gönderdiği eğitim öğretim yılı takvimiyle birlikte önümüzdeki eğitim yılında uygulanacak ara tatil, yarıyıl tatili ve okulların kapanış tarihi de belli oldu. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi şu şekildedir:

2025-2026 Okulların açılması 8 Eylül 2025

İlk ara tatil 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili 19- 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların Kapanışı 26 Haziran 2026