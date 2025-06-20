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Okullar kapanıyor, 79 günlük tatil çalan son zille başlayacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Okullar kapanıyor, 79 günlük tatil çalan son zille başlayacak
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yorucu bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. İlk ve ortaöğretime devam eden 20 milyon öğrenci bugün son kez çalacak ders zilinin ardından karnelerini alacak. Yaz tatili 79 gün sürecek. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı da 8 Eylül 2025’te başlayacak...

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen bugün çalacak son ders ziliyle yaz tatiline girecek.

8 EYLÜL'DE DERS BAŞI YAPILACAK

79 günlük yaz tatilinin ardından 8 Eylül’de dersbaşı yapılacak. MEB, geçen yıl olduğu gibi “Beceri Geliştirme Programı” dâhilinde 81 şehirde hayata geçirilen zanaat atölyelerinde temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen öğrenciler için kurslar açacak. Ortaokul 7. sınıftan itibaren bütün sınıf seviyesindeki öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulamada, 12 alan ve 147 modülde eğitim verilebilecek. Başvurular “e-kurs.meb.gov.tr”den yapılabilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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