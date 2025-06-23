LGS sınavı iptal mi edildi? MEB’ten son dakika açıklaması bekleniyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Haziran 2025 13:36 - Güncelleme: 23 Haziran 2025 13:41 - Güncelleme:

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LGS sınavının geçtiğimiz günlerde tamamlanmasının ardından LGS sınavı iptal edildi yönündeki iddialar gündeme geldi. Yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda düzenlenen LGS sınavının iptal olup olmadığı için MEB’ten son dakika açıklaması bekleniyor.

2025 LGS sınavı 15 Haziran Pazar günü milyonlarca öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler sonuçları beklerken sosyal medyada dolaşan LGS sınavı iptal edildi iddiaları gündeme bomba gibi düştü. LGS SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ? 15 Haziran Pazar günü tamamlanan LGS sınavının iptal edildiğine yönelik bir açıklama bulunmuyor. Bu kapsamda sosyal medyada dolaşan iddialar tamamen asılsızdır. LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? LGS sınavının sona ermesinin ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı LGS sınavının ilk oturumunda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru soruldu. İki oturum halinde tamamlanan LGS sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak. LGS SINAV SORULARI Geçtiğimiz günlerde tamamlanan LGS sınavının soru ve cevap kitapçığı Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde erişime açıldı. LGS sınav soru ve cevap kitapçığına ulaşmak isteyen adayler MEB internet sitesi üzerinden kitapçığa erişebilecek. İlgili Haber AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’de! Yüz binlerce aday bunu bekliyor: 2025 MEB LGS tercihleri ne zaman?

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi