AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM’de!

AGS sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih sınava katılım sağlayacak öğretmen adaylarının gündeminde yer alıyor. Öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisine kabulü için yapılan AGS sınavının yapılacağı tarih belli oldu.

AGS sınavına az bir zaman kala AGS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak sorusu gündeme geldi. Öğretmenlik Meslek Kanunu uyarınca öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisine kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan sınavla gerçekleşecek.

AGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllar göz önünde bulundurulduğunda sınav giriş yerlerinin sınavdan 10 gün önce ÖSYM internet sitesinde erişime açılacağı öngörülüyor. Buna göre AGS sınav giriş belgelerinin 3 Temmuz Perşembe günü yayımlanması bekleniyor.

AGS SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmenlerin bir alanda yükselmek veya o alanda çalışmak için AGS sınavıyla Milli Eğitim Akademisine alınması gerekiyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre MEB AGS sınavı 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.

AGS SINAVI KAÇ OTURUM OLACAK?

MEB AGS sınavı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

AGS SINAVI KAÇ SORU OLACAK?

Öğretmenler için 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek olan AGS sınavında 80 soru sorulacak.

MEB AGS PUANI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nda puanlar, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmen adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.