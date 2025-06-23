YDS ne zaman yapılacak? 2025-YDS/İngilizce sınav tarihi belli oldu

Yabancı Dil Sınavı YDS 2025 için başvuru işlemleri Mayıs ayında tamamlandı. Şimdi ise birçok aday YDS ne zaman yapılacak sorusunun cevabını arıyor. ÖSYM tarafından 2025-YDS/İngilizce sınav tarihi açıklandı.

Yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adaylar için önemli olan Yabancı Dil Sınavı (YDS) için 2025 yılı sınav takvimi netleşti. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2025-YDS/İngilizce oturumu Temmuz ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre 2025-YDS/İngilizce sınavı 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü uygulanacak.

Kamu kurumlarında görev almak, akademik kariyer hedeflemek veya dil tazminatı kazanmak isteyen adaylar için YDS sınavı tarihi son derece önemli. Adaylar başvurularını yaptıktan sonra sınav tarihinde giriş belgeleri ile sınav merkezinde yer alacak.

YDS BAŞVURU BİTTİ Mİ?

YDS başvuruları sınav tarihinden önce belirli bir zaman aralığında yapılıyor. Adaylar başvurularını 20 Mayıs 2025 Salı günü saat 11.00’den itibaren yapmaya başladı. YDS başvuru süreci ise 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü sona erdi.

Başvurular https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden, ÖSYM Başvuru Merkezleri ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığı ile alındı.



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YDS'YE KİMLER GİREBİLİR, NE İŞE YARAR?

YDS kamu kurumlarında çalışmak isteyen adayların yabancı dil yeterliliğini belgelemelerine imkan tanıyan bir sınavdır. Akademik personel alımlarında, lisansüstü başvurularda ve dil tazminatı hesaplamalarında da YDS puanı kullanılıyor.