TYT AYT’yi etkiler mi, AYT puanı TYT puanını düşürür mü? Üniversite sınavı puan hesaplama

2025 YKS maratonu sürerken sınav sistemine dair detaylar öğrencilerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. ÖSYM tarafından 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturumda uygulanacak YKS’ye bu yıl milyonlarca aday başvurdu. TYT AYT’yi etkiler mi, AYT puanı TYT puanını düşürür mü soruları gündemde yerini aldı. Sınavın ilk oturumu olan TYT ile ikinci oturumu AYT arasında nasıl bir ilişki olduğu, TYT puanının AYT’yi etkileyip etkilemediği ve toplam puan hesaplamasının nasıl yapıldığı büyük merak konusu.

TYT AYT’yi etkiler mi, AYT puanı TYT puanını düşürür mü soruları günün en merak edilen detayları arasında yerini aldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, üç ayrı oturumdan oluşuyor: TYT (Temel Yeterlilik Testi), AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve YDT (Yabancı Dil Testi).

Oturumlar arasında en belirleyici etkileşim TYT ile AYT arasında bulunuyor. TYT’den elde edilen puan, AYT puan hesaplamasına doğrudan etki ediyor. 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmek isteyen adaylar için ise puan sistemi büyük öneme sahip.

TYT AYT'Yİ ETKİLER Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öğrencinin genel yeteneklerini ve temel derslere hakimiyetini ölçerken; ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), alan bazlı derinlemesine bilgi düzeyini belirlemeyi amaçlar.

TYT puanı AYT puanını doğrudan etkiler. Üniversiteye yerleştirmede kullanılan puan hesaplamasında TYT’den alınan puanın %40’ı, AYT puanının ise %60’ı alınarak toplam puan oluşturulur.

Bu sebeple de TYT’de elde edilen başarı AYT puanının önemli bir parçasıdır. Adaylar TYT'de yüksek net yaparsa yerleştirme puanlarını olumlu yönde etkiler.

AYT PUANI TYT PUANINI DÜŞÜRÜR MÜ?

AYT puanı TYT puanını doğrudan etkilemez. Çünkü her oturum kendi içinde değerlendirilir. AYT’ye girmek, TYT’de elde edilen başarıyı değiştirmez.

TYT puanı başlı başına bir hesaplama süreciyle belirlenir ve aday isterse sadece bu puanla iki yıllık ön lisans programlarına başvuru yapabilir. AYT’ye katılım ise dört yıllık lisans bölümleri için gereklidir.

AYT’de düşük performans göstermek, TYT puanına zarar vermez; yalnızca toplam yerleştirme puanının AYT’den gelen kısmında düşük bir katkıya neden olur.

YKS’DE 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YKS kapsamında uygulanan tüm testlerde, yanlış cevaplar doğru cevapları etkiler.YKS'de dört yanlış cevap, bir doğru cevap götürür.

Uyguylanan sistem sınavın tüm oturumlarında geçerlidir. Adayın ham puanı hesaplanırken, önce doğru cevap sayısından yanlış cevapların dörtte biri çıkarılır ve böylece net sayısı bulunur.

OBP SINAV PUANINI NASIL ETKİLER?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) öğrencinin lise eğitiminde elde ettiği diploma notuna göre belirlenir ve YKS yerleştirme puanına katkı sağlar. Diploma notu 100 üzerinden değerlendirildikten sonra 5 ile çarpılır ve çıkan değer 0.12 katsayısı ile çarpılarak toplam yerleştirme puanına eklenir.

Örneğin; Diploma notu 85 olan bir öğrencinin OBP’si 85x5=425 olur ve puanın 0.12 katsayısı ile çarpılması sonucu 51 puanlık bir katkı sağlanır. OBP sayesinde öğrencinin lise başarısı da sınav puanına yansıtılmış olur.

İlgili Haber YKS'de kalem, silgi, kalemtraş ve su verilecek mi? Sınavda dağıtılacak eşyalar

YKS PUANI NASIL HESAPLANIR?

YKS yerleştirme puanı hesaplama TYT, AYT ve OBP bileşenlerinin belirli oranlarla birleşimi sonucu yapılır. TYT puanının %40’ı ve AYT puanının %60’ı toplanarak adayın sınav puanı belirlenir. Puana öğrencinin OBP katkısı da eklenir.

Yerleştirme Puanı = (TYT x 0.40) + (AYT x 0.60) + (OBP x 0.12)

YKS’de yüksek başarı elde etmek isteyen adayların hem TYT hem AYT’ye odaklanmaları, ayrıca lise yıllarındaki akademik başarılarını da göz önünde bulundurmaları gerekir.