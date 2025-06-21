YKS'de kalem, silgi, kalemtraş ve su verilecek mi? Sınavda dağıtılacak eşyalar

2025 YKS öncesi adaylar, sınav salonunda bulunan malzemeleri ve yanlarında getirebilecekleri eşyaları araştırıyor. YKS sınava girecek öğrenciler YKS'de kalem, silgi, kalemtraş ve su verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Sınava su ile giriliyor mu ÖSYM'nin resmi klavuzu ile belli oldu.

Milyonlarca üniversite adayı, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girmeye hazırlanırken sınav kuralları ve salonlarda sağlanacak malzemeler en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS'de kalem, silgi, kalemtraş ve su verilecek mi merak konusu.

YKS'DE KALEM, SİLGİ, KALEMTRAŞ VE SU VERİLECEK Mİ?

ÖSYM, YKS sınavlarında adayların ihtiyaç duyacağı temel kırtasiye malzemelerini sağlayarak sınav güvenliğini korumayı amaçlıyor. Her yıl olduğu gibi 2025 YKS’de de her adaya özel olarak hazırlanmış bir sınav kiti dağıtılacak. Kurşun kalem, silgi, kalemtraş, peçete ve şeker içeriyor.

Adayların sınava kendi kalem, silgi veya kalemtraşlarını getirmeleri kesinlikle yasaktır.

Adayların, sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için ÖSYM’nin resmi web sitesinden (www.osym.gov.tr) (www.osym.gov.tr) veya Aday İşlemleri Sistemi’nden (ais.osym.gov.tr) güncel duyuruları takip etmeleri büyük önem taşıyor. Ayrıca, her sınav salonlarında bulunan duvar saati nedeniyle adayların ek bir cihaza ihtiyacı kalmıyor.

YKS'de kalem, silgi, kalemtraş ÖSYM tarafından sınav salonlarında hazır olarak bulunduruluyor. Öğrencilerin sınava bu malzemelerle girmesi yasaktır.

SINAVA SU İLE GİRİLİYOR MU?

ÖSYM'nin açıkladığı kurallara göre YKS’de adaylar, etiketi çıkarılmış ve şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilecek. Ancak eiketli veya farklı şişelerdeki sular kabul edilmiyor.