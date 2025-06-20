Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > YKS barajı kalktı mı? 2025 YKS TYT ve AYT'de baraj var mı?

YKS barajı kalktı mı? 2025 YKS TYT ve AYT'de baraj var mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
YKS barajı kalktı mı? 2025 YKS TYT ve AYT&#039;de baraj var mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-21 Haziran'da gerçekleşecek. Bu bağlamda ise, adaylar "YKS baraj puanı kaldırıldı mı?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Peki, YKS'de baraj puanı var mı? YKS'de baraj kalktı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

YKS sınavlarının bu hafta tamamlanmasının ardından  öğrenciler için tercih maratonu başlayacak.

Sınava katılan milyonlarca öğrenci "YKS baraj puanı bu yıl var mı, yok mu?" sorusuna cevap arıyor. İşte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklaması ve detaylar...

YKS barajı kalktı mı? 2025 YKS TYT ve AYT'de baraj var mı? - 1. Resim

YKS BARAJI KALKTI MI?

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanabilmesi için gerekli görülen, TYT puan türünde en az 150 bin puan alma şartı ile yerleştirilme puanlarının hesaplamasında aranan; THY için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 puan olan baraj uygulaması kaldırıldı.

YKS barajı kalktı mı? 2025 YKS TYT ve AYT'de baraj var mı? - 2. Resim

2025 YKS'DE BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya bakıldığında 2025 yılı için sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

Yani YKS sınavında baraj uygulaması tamamen kaldırılmıştır. 150 puan alan biri üniversiteye girebilecek kadar yeterli sıralamaya sahipse baraja takılmaksızın yerleşebilecektir.

YKS barajı kalktı mı? 2025 YKS TYT ve AYT'de baraj var mı? - 3. Resim

Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ilgili puan türleri ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. 

Adaylar, sınav puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı'nın eklenmesiyle oluşan yerleştirme puanına göre, puan üstünlüğü esas alınarak yerleşecektir. 

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İmamoğlu'nu cezaevinden çıkaracaklar! CHP'nin 'yapay zekalı' yeni stratejisi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Masterchef Tunahan Yaykındağ kimdir? 18 yaşındaki Tunahan, tabağıyla şefleri kendine hayran bıraktı - HaberlerMasterchef Tunahan Yaykındağ kimdir? 18 yaşındaki Tunahan, tabağıyla şefleri kendine hayran bıraktı28 Yıl Sonra filminin konusu ne? 28 Years Later 23 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyor - Haberler28 Yıl Sonra filminin konusu ne? 28 Years Later 23 yıl sonra devam filmiyle geri dönüyorİran'da deprem mi oldu? 20 Haziran 2025 deprem bildirimi yayınlandı - Haberlerİran'da deprem mi oldu? 20 Haziran 2025 deprem bildirimi yayınlandıBizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İlk kez NOW’da ekranlarına gelecek - HaberlerBizim Semtin Çocukları filmi nerede çekildi, oyuncuları kimler? İlk kez NOW’da ekranlarına gelecekİstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 20-21 Haziran elektrik kesintisi programı duyuruldu - Haberlerİstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ 20-21 Haziran elektrik kesintisi programı duyurulduBehzat Ç. yeni sezon ne zaman? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yayınlanacağı tarih duyuruldu - HaberlerBehzat Ç. yeni sezon ne zaman? Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin yayınlanacağı tarih duyuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...