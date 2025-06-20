YKS barajı kalktı mı? 2025 YKS TYT ve AYT'de baraj var mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 21-21 Haziran'da gerçekleşecek. Bu bağlamda ise, adaylar "YKS baraj puanı kaldırıldı mı?" sorusunu yeniden gündeme getirdi. Peki, YKS'de baraj puanı var mı? YKS'de baraj kalktı mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

YKS sınavlarının bu hafta tamamlanmasının ardından öğrenciler için tercih maratonu başlayacak.

Sınava katılan milyonlarca öğrenci "YKS baraj puanı bu yıl var mı, yok mu?" sorusuna cevap arıyor. İşte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) açıklaması ve detaylar...

YKS BARAJI KALKTI MI?

Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanabilmesi için gerekli görülen, TYT puan türünde en az 150 bin puan alma şartı ile yerleştirilme puanlarının hesaplamasında aranan; THY için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 puan olan baraj uygulaması kaldırıldı.

2025 YKS'DE BARAJ VAR MI?

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya bakıldığında 2025 yılı için sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türlerinde sınav puanı hesaplanmasında uygulanan TYT puan türünde 150 puan almış olma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında, TYT puan türü için 150, sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulanmayacak.

Yani YKS sınavında baraj uygulaması tamamen kaldırılmıştır. 150 puan alan biri üniversiteye girebilecek kadar yeterli sıralamaya sahipse baraja takılmaksızın yerleşebilecektir.

Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ilgili puan türleri ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak.

Adaylar, sınav puanlarına Ortaöğretim Başarı Puanı'nın eklenmesiyle oluşan yerleştirme puanına göre, puan üstünlüğü esas alınarak yerleşecektir.

Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.