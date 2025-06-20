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TYT sınavına girmeyen AYT’ye katılım sağlayabilir mi? Adaylar Üniversite hayaline yaklaşıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TYT sınavına girmeyen AYT’ye katılım sağlayabilir mi? Adaylar Üniversite hayaline yaklaşıyor!
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YKS sınavına saatler kala üniversite hayaline bir adım daha yaklaşan milyonlarca aday TYT sınavına girmezsem AYT sınavına girebilir miyim sorusuna cevap aramaya başladı. 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenen YKS sınavına herhangi bir nedenden katılım sağlayamayacak adaylar sınava girmenin zorunlu olup olmadığını merak ediyor.

2025 YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. YKS sınavı için heyecan doruktayken TYT sınavına girmezsem AYT sınavına girebilir miyim sorusu adayların en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı.

TYT sınavına girmeyen AYT’ye katılım sağlayabilir mi? Adaylar Üniversite hayaline yaklaşıyor! - 1. Resim

TYT SINAVINA GİRMEYEN AYT SINAVINA GİREBİLİR Mİ?

YKS sınavı için geri sayım başlamışken TYT sınavına girmezsem ne olur sorusu adayların gündeminde yer aldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre TYT sınavı ve AYT sınavı farklı oturumlar olduğundan dolayı Temel Yeterlilik Testi Sınavı’na katılım sağlayamayan adayların Alan Yeterlilik Testi Sınavı’na girmesinde herhangi bir engel bulunmuyor.

TYT sınavına girmeyen AYT’ye katılım sağlayabilir mi? Adaylar Üniversite hayaline yaklaşıyor! - 2. Resim

YKS SINAVINA GİRMEZSEM NE OLUR?

YKS sınavı için başvuru yapıp sınava katılım sağlamamak herhangi bir sorun oluşturmuyor. Ancak sınava girmeyen adayların üniversite tercihi yapamayacağı biliniyor.

TYT sınavına girmeyen AYT’ye katılım sağlayabilir mi? Adaylar Üniversite hayaline yaklaşıyor! - 3. Resim

YKS SINAVINA BAŞVURU YAPIP GİTMEMENİN CEZASI VAR MI?

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre YKS sınavına başvuru yapıp sınava katılmamanın herhangi bir cezası bulunmuyor. Ancak YKS sınavına girmeyen adaylar üniversiteye yerleşemiyor.

TYT sınavına girmeyen AYT’ye katılım sağlayabilir mi? Adaylar Üniversite hayaline yaklaşıyor! - 4. Resim

YKS SINAVINA GİRMEZSEM BAŞVURU PARASI İADE EDİLİR Mİ?

YKS sınavına herhangi bir nedenden katılım sağlamayan adayların başvuru ücretleri iade edilmiyor.

TYT sınavına girmeyen AYT’ye katılım sağlayabilir mi? Adaylar Üniversite hayaline yaklaşıyor! - 5. Resim

YKS SINAVINA GİRMEYEN GELECEK YIL SINAVA GİREBİLİR Mİ?

YKS sınavı her yıl yeniden düzenlendiğinden bir yıl sınava girmeyen aday, gelecek yıl yeniden başvuru yapıp sınava girebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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