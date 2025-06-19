YKS adaylarına İstanbul'da metrobüs, otobüs, metro ücretsiz mi? 21-22 Haziran toplu taşıma kararı duyuruldu

YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerin gerçekleşecek. Milyonlarca öğrenci hayallerindeki bölümde okumak için sınava girecekler. Sınava kısa bir süre kala "21 Haziran Cumartesi - 22 Haziran Pazar toplu taşıma ücretsiz mi" sorusu gündeme geldi. Konuya ilişkin İBB açıklama yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Üniversite sınavına günler kala İstanbul'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı merak konusu oldu. Son olarak 15 Haziran'da gerçekleştirilen LGS'de öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma ücretsiz olmuştu.

2025 YKS sınavı bu hafta sonu 21-22 Haziran 2025 tarihinde 3 oturum halinde gerçekleşecek. İlk oturum TYT, ikinci oturum AYT ve üçüncü oturum YDT olacak. İlk oturum 21 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturum ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak. İstanbul'da yaşayan öğrenciler " YKS günü İstanbul'da metrobüs, otobüs, metro ücretsiz mi?" sorusuna cevap aramaya başladı.

21-22 HAZİRAN YKS SINAVINDA METROBÜS, METRO, OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafında yapılan açıklamaya göre, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında öğrencilere ve sınav görevlilerine toplu ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu.

Buna göre, YKS günleri yani 21 Haziran Cumartesi, 22 Haziran Pazar günler toplum taşıma ücretsizdir. Bu kapsamda; İETT ve özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve şehir hatları vapurları ücretsiz ulaşım olacaktır.

21-22 HAZİRAN İSTANBUL TOPLU TAŞIMA BEDAVA MI?

2025 YKS sınavı sebebiyle 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da, İstanbulkart sistemine entegre olan tüm toplu taşıma araçları, öğrencilere ve sınav görevlilerine bedava olacaktır.

İstanbul’daki toplu taşıma araçları, 21 Haziran Cumartesi ve 22 Haziran Pazar günü yapılacak YKS sınavına girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek.