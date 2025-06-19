Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 21-22 Haziran İzmir metrosu sefer planını duyurdu! YKS günü İzmir'de ulaşım ücretsiz mi?

21-22 Haziran İzmir metrosu sefer planını duyurdu! YKS günü İzmir'de ulaşım ücretsiz mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
21-22 Haziran İzmir metrosu sefer planını duyurdu! YKS günü İzmir&#039;de ulaşım ücretsiz mi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

21-21 Haziran tarihlerinde ülke genelinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenlenecektir. Sınav öncesi gündemde yer alan konulardan biri de toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağıdır. Sınava en çok katılımın olacağı illerin arasında İzmir geliyor. İzmir'de YKS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi? sorularına cevap aramaya başlandı. Gözler Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi.

Türkiye genelinde 2025 YKS sınavı yapılacaktır. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek YKS sınavında milyonlarca öğrenci hayalleri kurdukları bölümü kazanabilmek adına sınavda ter dökecek.

2025 YKS sınavına katılımın yoğun olacağı illerden biri de İzmir'dir. YKS sınavına girecek olan İzmir'de yaşayan öğrenciler,  21-22 Haziran İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? sorularına cevap aramaya başladı.

21-22 Haziran İzmir metrosu sefer planını duyurdu! YKS günü İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? - 1. Resim

YKS SINAVINDA 21-22 HAZİRAN İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Milyonlarca öğrenci 2025 YKS sınavında ter dökmeye hazırlanıyor. Uzun süredir YKS sınavına hazırlanan öğrenciler istedikleri bölümü en iyi üniversitede okumak için birbiriyle yarışacak.

2025 YKS sınavında en çok katılımın olan illerin başındaİzmir geliyor.  21-22 Haziran İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? YKS sınavında öğrencilere toplu taşıma İzmir'de ücretsiz mi? soruları arama motorlarında sorgulatılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım birimi ile irtibata geçebilirsiniz. 

21-22 Haziran İzmir metrosu sefer planını duyurdu! YKS günü İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? - 2. Resim

YKS SINAVINDA İZMİR'DE METRO BEDAVA MI?

İzmir Metro A.Ş sosyal medya platformu X üzerinden 21-22 Haziran İzmir Metrosu sefer planını duyurdu. Buna göre, 21 Haziran Cumartesi günü ve 22 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) için İzmir Metro sefer planı şu şekildedir;

TarihSaat AralığıSefer Sıklığı
21 Haziran Cumartesi06:00 – 06:307,5 dakika
 06:30 – 20:005 dakika
 20:00 – 00:208 dakika
22 Haziran Pazar06:00 – 20:007,5 dakika
 20:00 – 00:208 dakika

YKS günü İzmir'de metroların bedava olup olmayacağıyla ilgili şuan için herhangi bir duyuru yapılmamıştır. İzmir Metro A.Ş. tarafından herhangi bir açıklama yapılması halinde haberimize eklenecektir.

21-22 Haziran İzmir metrosu sefer planını duyurdu! YKS günü İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? - 3. Resim

21-22 HAZİRAN İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

21-22 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek olan öğrencilere İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusu şu an için net değildir.

İzmir'de toplu taşımanın YKS günü öğrenciler ücretsiz olacağı konusuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılması halinde haberimize eklecektir.

NOT: YKS'ye girecek adayların sınava geç kalmaması adına planlarını önceden yapmaları, toplu taşıma kullancakların ise muhtemel gecikmelere karşı erken yola çıkmaları önerilmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Potanın Perileri'nden farklı galibiyet! Türkiye, İsviçre'yi 91-67 devirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Elhamra Sarayı nerede? Mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çekti - HaberlerElhamra Sarayı nerede? Mimari yapısıyla dikkatleri üzerine çektiSevgi Birsel kimdir, neden öldü? Bir Demet Tiyatro'yu yönetmişti - HaberlerSevgi Birsel kimdir, neden öldü? Bir Demet Tiyatro'yu yönetmişti2025 yılı için Jandarma personel alımı ilanı paylaşıldı! Jandarma sürekli işçi alımı başvuru şartları neler? - Haberler2025 yılı için Jandarma personel alımı ilanı paylaşıldı! Jandarma sürekli işçi alımı başvuru şartları neler?Müge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştı - HaberlerMüge Anlı sezon finali ne zaman? Geçtiğimiz sene 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapmıştıTOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı! Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları nasıl öğrenilir? - HaberlerTOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı! Hatay, Adana Malatya, Adıyaman AFAD kura sonuçları nasıl öğrenilir?Sevgi Birsel ile Gülse Birsel kardeş mi? - HaberlerSevgi Birsel ile Gülse Birsel kardeş mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...