21-22 Haziran İzmir metrosu sefer planını duyurdu! YKS günü İzmir'de ulaşım ücretsiz mi?

21-21 Haziran tarihlerinde ülke genelinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) düzenlenecektir. Sınav öncesi gündemde yer alan konulardan biri de toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağıdır. Sınava en çok katılımın olacağı illerin arasında İzmir geliyor. İzmir'de YKS'ye girenlere toplu taşıma ücretsiz mi? sorularına cevap aramaya başlandı. Gözler Büyükşehir Belediyesi'ne çevrildi.

Türkiye genelinde 2025 YKS sınavı yapılacaktır. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek YKS sınavında milyonlarca öğrenci hayalleri kurdukları bölümü kazanabilmek adına sınavda ter dökecek.

2025 YKS sınavına katılımın yoğun olacağı illerden biri de İzmir'dir. YKS sınavına girecek olan İzmir'de yaşayan öğrenciler, 21-22 Haziran İzmir'de otobüsler ücretsiz mi? sorularına cevap aramaya başladı.

YKS SINAVINDA 21-22 HAZİRAN İZMİR'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

Milyonlarca öğrenci 2025 YKS sınavında ter dökmeye hazırlanıyor. Uzun süredir YKS sınavına hazırlanan öğrenciler istedikleri bölümü en iyi üniversitede okumak için birbiriyle yarışacak.

2025 YKS sınavında en çok katılımın olan illerin başındaİzmir geliyor. 21-22 Haziran İzmir'de ulaşım ücretsiz mi? YKS sınavında öğrencilere toplu taşıma İzmir'de ücretsiz mi? soruları arama motorlarında sorgulatılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Konu hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

YKS SINAVINDA İZMİR'DE METRO BEDAVA MI?

İzmir Metro A.Ş sosyal medya platformu X üzerinden 21-22 Haziran İzmir Metrosu sefer planını duyurdu. Buna göre, 21 Haziran Cumartesi günü ve 22 Haziran Pazar günleri gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) için İzmir Metro sefer planı şu şekildedir;

Tarih Saat Aralığı Sefer Sıklığı 21 Haziran Cumartesi 06:00 – 06:30 7,5 dakika 06:30 – 20:00 5 dakika 20:00 – 00:20 8 dakika 22 Haziran Pazar 06:00 – 20:00 7,5 dakika 20:00 – 00:20 8 dakika

Yolcularımızın dikkatine,

YKS için İzmir Metrosu ve Konak Tramvayı sefer planlarını düzenledik. Karşıyaka ve Çiğli Tramvaylarında ise hafta sonu sefer planlarını uygulayacağız.

Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. pic.twitter.com/vviBcRlOfT — İzmir Metro A.Ş. (@izmir_metro)

YKS günü İzmir'de metroların bedava olup olmayacağıyla ilgili şuan için herhangi bir duyuru yapılmamıştır. İzmir Metro A.Ş. tarafından herhangi bir açıklama yapılması halinde haberimize eklenecektir.

21-22 HAZİRAN İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

21-22 Haziran tarihlerinde YKS'ye girecek olan öğrencilere İzmir'de toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusu şu an için net değildir.

İzmir'de toplu taşımanın YKS günü öğrenciler ücretsiz olacağı konusuyla ilgili herhangi bir duyuru yapılması halinde haberimize eklecektir.

NOT: YKS'ye girecek adayların sınava geç kalmaması adına planlarını önceden yapmaları, toplu taşıma kullancakların ise muhtemel gecikmelere karşı erken yola çıkmaları önerilmektedir.