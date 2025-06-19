YKS sınavı ertelendi mi? SON DAKİKA ÖSYM açıklaması bekleniyor!

YKS sınavı için heyecan başlamışken gözler son dakika ÖSYM açıklamalarına çevrildi. YKS sınavının ertelendiği yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu. Hafta sonu üniversite sınavına girecek milyonlarca aday YKS sınav tarihinin değişip değişmediğini araştırıyor.

Sosyal medyada dolaşan YKS sınavının ertelendiği yönündeki iddialar sınava katılım sağlayacak adayları endişeye sürükledi. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek YKS sınavının ileri bir tarihe alınacağı yönündeki iddiaların doğruluğunu merak ediliyor.

YKS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

YKS sınavının ertelendiği yönündeki iddialar sınava iki gün kala gündem oldu. ÖSYM 2025 yılı YKS sınavının ertelendiğine dair bir açıklama yapmadı. Bu kapsamda YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

YKS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

YKS sınavının ileri bir tarihe ertelendiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Buna göre ÖSYM’nin sınav takvimi geçerliliğini koruyor. Sınavın TYT oturumu 21 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT oturumları ise 22 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

YKS SINAV TARİH DEĞİŞİKLİĞİ YAPILDI MI?

YKS için ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, sınavın 21-22 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini bildirdi.

YKS SINAVI HAFTA SONU MU?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre üniversiteye giriş sınavı olarak bilinen YKS sınavı hafta sonu üç oturumda tamamlanacak.

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

Hafta sonu yapılacak sınavlar netleşti. Üniversiteye geçiş sınavı olarak bilinen YKS sınavı, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek.