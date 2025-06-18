YKS sınavında hava nasıl olacak? MGM hava durumu tahminlerini paylaştı

Hafta sonu hava durumu YKS sınavının olması sebebiyle merak edilip araştırılıyor. Yaklaşık 2.5 milyon öğrenci 21-22 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek. Bu nedenle sınav günü havanın yağışlı mı yoksa güneşli mi olacağını araştırıyor. İşte YKS sınavında hava durumu tahminleri...

YKS sınavı 21-22 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Sınav günü hava durumunun nasıl olacağı da merak konusu oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre hafta sonunun nasıl bir hava durumu ile geçeceği belli oldu.

YKS GÜNÜ YAĞIŞ VAR MI?

Hafta sonu üniversite sınavına katılacak öğrencilerin merak ettiği konulardan biri de sınav günlerinde havanın nasıl olacağıdır.

Haziran ayının sonlarına doğru yurt genelinde bir süredir etkili olan sıcak havanın yerine hafta sonu bazı bölgelerde sağanak yağış beklenmektedir. Yani YKS günü bazı bölgeler sağanak yağışlı geçecekken bazı bölgelerde güneşli bir hava hakim olacaktır.

21 HAZİRAN 2025'TE HANGİ İLLER YAĞIŞLI GEÇECEK?

21 Haziran 2025 Cumartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu haritasına göre, yağışlı geçmesi beklenen iller şu şekildedir:

Trakya ve Marmara Bölgesi başta olmak üzere İç Anadolu ve Kuzeybatısı ve Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

İzmir'de YKS'nin olduğu gün yağmur beklenmediği tahmin edilse de İstanbul ve Ankara'nın sağanak yağış ve gök gürültü sağanak yağışlı geçebileceği belirtildi.

Bölge Yağış Beklenen İller Trakya ve Marmara Bölgesi Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik İç Anadolu’nun Kuzeybatısı Eskişehir, Çankırı Batı Karadeniz Bölgesi Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük Orta Karadeniz Bölgesi Amasya, Tokat, Çorum, Samsun Doğu Karadeniz Bölgesi Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin

22 HAZİRAN 2025 PAZAR GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

22 Haziran Pazar günü Türkiye'nin bazı illerinde yağmur yağarken bazı bölgeleri ise güneşli bir hava hakim olması beklenmektedir. MGM haritasına bakıldığında YKS'nin ikinci günü yani 22 Haziran 2025 Pazar günü Türkiye'de karma bir hava durumu gözüküyor.

Türkiye'nin bazı illerinde sağanak yağışlar ve gök gürültülü yağışlar beklenirken bazı illerinde ise güneşli ve açık bir hava bekleniyor.

22 Haziran 2025 Pazar günü İstanbul ve Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilirken İzmir'de sıcak ve güneşli bir havanın hakim olması bekleniyor.