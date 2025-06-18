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YKS'ye girerken akbil, ulaşım kartları yasak mı? ÖSYM sınav kuralları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS&#039;ye girerken akbil, ulaşım kartları yasak mı? ÖSYM sınav kuralları
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

025 YKS sınavına günler kala ÖSYM, ulaşım kartlarının sınav salonuna getirilip getirilmeyeceğini açıkladı. Çanta, cep telefonu ve saat gibi eşyalar yasak, adaylar sınav giriş belgelerini unutmamalı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025, 21 Haziran Cumartesi günü Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak ve 22 Haziran Pazar günü Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarıyla tamamlanacak.

Milyonlarca adayın katılacağı sınav öncesi, ÖSYM’nin sınav salonuna getirilmesi yasak ve serbest olan eşyalara dair açıklamaları, akbil gibi ulaşım kartlarının durumu, adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

YKS'YE GİRERKEN AKBİL, ULAŞIM KARTLARI YASAK MI?

ÖSYM’nin 2025 YKS kılavuzuna göre, adaylar sınav salonuna bir adet görüntü alma, kayıt yapma veya kablosuz iletişim özelliği bulunmayan ulaşım kartı (örneğin, akbil veya İstanbulkart) ile girebilir.

Bu kartlar, basit tokalı kemer, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, şeffaf numaralı gözlük, alyans, başörtüsü için toplu iğne, basit tel/lastik toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) gibi serbest eşyalar arasında yer alıyor. Ancak, ulaşım kartının elektronik özellik taşımaması ve sınav güvenliğini riske atmaması gerekiyor.

Adayların, toplu taşıma kullanırken akbillerini yanlarında taşıması, özellikle yalnız gelenler için pratik bir çözüm sunuyor. Ancak ÖSYM’nin sınav binalarında emanet hizmeti sunmaması nedeniyle, diğer yasak eşyaların (cep telefonu, çanta gibi) bina dışında bırakılması gerektiği unutulmamalı.

YKS'ye girerken akbil, ulaşım kartları yasak mı? ÖSYM sınav kuralları - 1. Resim

YKS SINAVINA HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayların Sınava Giriş Belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) getirmesi zorunlu. Eksik belgeyle sınava giriş yapılamaz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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