YKS'ye ojeyle girilir mi, yasak mı? Sınavda uyulması gereken kurallar

2025 YKS öncesi adaylar sınav kurallarını araştırıyor. Bu hafta sonu, 21-22 Haziran'da gerçekleşecek YKS'ye oje ile girilip girilmeyeceği merak ediliyor. ÖSYM'nin kuralları titizlikle inceleniyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 için geri sayım başlarken, milyonlarca aday sınav günü sorun yaşamamak adına ÖSYM’nin kurallarını kontrol ediyor. YKS'ye oje ile girilir mi, yasak mı araştırılıyor.

YKS'YE OJEYLE GİRİLİR Mİ, YASAK MI?

ÖSYM’nin 2025 YKS kılavuzuna göre, sınav salonlarına ojeyle girmek yasak değil. Kurallar arasında bu konuda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Adayların kişisel görünümüne dair (örneğin, oje, makyaj veya saç modeli) özel bir yasak bulunmuyor.

Sınavın yapıldığı salonda bir adet duvar saati, adayların kullanacağı kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebilir.

YKS'DE MAKYAJ YASAK MI?

YKS'ye girerken makyaj yapmak yasak değil. Ancak sınav günü tanınmanıza engel teşkil edecek, saç, bıyık gibi önemli görünüm değişiklikleri konusunda dikkatli olunması gerekiyor.