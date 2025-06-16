YKS sınavı saat kaçta? 2025 YKS başlangıç-bitiş saatleri

YKS 2025 için geri sayım sürerken adayların en çok merak ettiği konulardan biri de sınavın saat kaçta başlayacağı oldu. ÖSYM, 21-22 Haziran’da yapılacak oturumların başlama ve bitiş saatlerini duyurdu. Peki YKS sınavı saat kaçta?

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 2025 yılında da yoğun ilgi görüyor. 21-22 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde düzenlenecek olan sınav için öğrenciler ve veliler sınav saatlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının hem başlama hem de bitiş saatleri netleşti.

YKS SINAVI SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 YKS’nin TYT (Temel Yeterlilik Testi) oturumu 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te, AYT (Alan Yeterlilik Testi) oturumu 22 Haziran Pazar günü yine saat 10.15’te, son oturumu olanYDT (Yabancı Dil Testi 22 Haziran Pazar günü öğleden sonra 15.45’te yapılacak.

YKS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS’nin üç oturumu da sabah saatlerinde başlayacak. ÖSYM’nin resmi sınav giriş belgelerinde yer alan bilgilere göre TYT oturumu 21 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te, AYT oturumu 22 Haziran Pazar günü saat 10.15’te, YDT oturumu ise 22 Haziran Pazar günü saat 15.45’te başlayacak.

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavın hemen ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek. ÖSYM’nin 2025 sınav takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından YKS tercih süreci başlayacak.