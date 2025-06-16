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İstanbul'da sınavsız öğrenci alan liseler 2025! OBP ile öğrenci alan en iyi 10 okul

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;da sınavsız öğrenci alan liseler 2025! OBP ile öğrenci alan en iyi 10 okul
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Haziran Pazar günü LGS sınavının ardından sınava girmeyen öğrenciler İstanbul'da sınavsız öğrenci alan okullar merak edildi. OBP ile öğrenci alan okullar 2025 başarı puanları liseye gidecek öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor.

LGS 2025 sınavına girmeyen öğrenciler İstanbul'daki sınavsız liseleri araştırıyor. İstanbul OBP ile öğrenci alan okullar 2025 başarı sıralamaları gündeme geldi.

İSTANBUL'DA SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2025

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girmeyerek sınavsız öğrenci alan liselere gitmek isteyen öğrenciler gidebilecekleri okulları araştırıyor. İstanbul'da yaşayan öğrenciler Ortaokul Başarı Puanı (OBP) ile girebilecekleri liseler 2024 Temmuz ayında ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre kontrol ediliyor. 

İstanbul'da sınavsız öğrenci alan liselerden birkaçı şöyle:

İstanbul, Adalar, Heybeliada Anadolu Lisesi: 64,98

İstanbul, Adalar,  Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi: 61,65

İstanbul, Üsküdar, Çağrıbey Anadolu Lisesi: 93,14

İstanbul, Bahçelievler    Yenibosna Anadolu İmam Hatip Lisesi (Fen ve Sosyal Bilimler Programı (Sınavsız)): 74,14

İstanbul, Başakşehir, Bahçeşehir Atatürk Anadolu Lisesi :90,36

İstanbul, Beykoz, Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi (Erkek): 44.55

İstanbul, Beyoğlu, Kabatas Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi: 66.84

İstanbul, Eyüpsultan, Mareşal Fevzi Çakmak Çok Programlı Anadolu Lisesi: 67,37

İstanbul'da sınavsız öğrenci alan liseler 2025! OBP ile öğrenci alan en iyi 10 okul - 1. Resim

İSTANBUL OBP İLE ÖĞRENCİ ALAN EN İYİ 10 OKUL 2024

OBP yani Ortaokul Başarı Puanı ile öğrenci alan liseler arasında ilk 10'da yer alan liseler  MEB'in yayınladığı 2024 Temmuz ayında ilan edilen OBP ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre şu şekilde:

SıraİlİlçeOkul AdıYüzdelik Dilim
1İstanbulKadıköyKazım İşmen Anadolu Lisesi97,10
2İstanbulÜsküdarHalide Edip Adıvar Anadolu Lisesi96,66
3İstanbulMaltepeKüçükyalı Rezan Has Anadolu Lisesi95,77
4İstanbulEyüpsultanOğuz Canpolat Anadolu Lisesi95,61
5İstanbulKartalFatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi95,52
6İstanbulBeylikdüzüBeylikdüzü Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesi95,32
7İstanbulKadıköyMelahat Akkutlu Anadolu Lisesi95,08
8İstanbulKartalHasan Ferruh Özgen Anadolu Lisesi94,75
9İstanbulSarıyerRotary 100. Yıl Anadolu Lisesi94,44
10İstanbulBaşakşehirProf. Dr. Necmettin Erbakan Anadolu Lisesi94,22

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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