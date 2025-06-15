LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS 2025 tercih, yerleştirme ve nakil takvimi

MEB tarafından düzenlenen LGS 2025 sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde tamamlandı. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı ifade edile sınavın sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Öğrenciler ise LGS tercihleri başlama tarihi, LGS 2025 tercih, yerleştirme ve nakil takvimini araştırıyor.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi istedikleri liseye girmek için 15 Haziran 2025 Pazar günü sınava girdi. Sınavın sona ermesinin ardından öğrencilerin gündeminde LGS tercihleri ne zaman başlayacak ve LGS 2025 tercih, yerleştirme ve nakil takvimi var.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2025?

LGS tercih süreci, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 14 Temmuz 2025’te başlayacak ve 24 Temmuz 2025’e kadar devam edecek.

Öğrenciler, bu dönemde e-Okul sistemi üzerinden tercihlerini yaparken en fazla 20 okul seçebilecek. Tercih işlemi, öğrenci ve velileri tarafından https://e-okul.meb.gov.tr adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek.

LGS 2025 YERLEŞTİRME VE NAKİL TAKVİMİ

LGS Yerleştirme sonuçları, 4 Ağustos 2025’te “meb.gov.tr” adresinde ilan edilecek ve boş kalan kontenjanlar da aynı gün duyurulacak.

Yerleştirme işlemi, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullarda puan üstünlüğüne göre yapılırken yerel yerleştirmede öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı ve devamsızlık durumu dikkate alınacak.

Merkezi sınav puanı eşitliği durumunda sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP), 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), özürsüz devamsızlık gün sayısı gibi kriterler değerlendiriliyor.

Yerleştirmeye esas nakil süreçleri ise iki dönemde gerçekleşecek: 4-6 Ağustos'ta 1’inci nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçları 8 Ağustos’ta açıklanacak.

8-12 Ağustos'ta ise 2’nci nakil tercih başvuruları yapılacak sonuçlar 14 Ağustos’ta duyurulacak.

Nakil dönemlerinde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için 3, yerel yerleştirme için 3 ve pansiyonlu okullar için 3 tercih hakkı tanınacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, 15-21 Ağustos tarihleri arasında il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecek. Yatılılık başvuruları ise 1-4 Eylül'de alınacak. Sonuçlar ise 5 Eylül'de açıklanacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Yapılan tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılmak zorunda. MEB’in sağladığı tercih robotu, öğrencilerin yüzdelik dilimlere göre okul listelerini detaylı bir şekilde incelemelerine imkan tanıyarak bu süreçte büyük kolaylık sağlayacak.

Tercih sürecinde öğrencilerin dikkatli ve bilinçli seçimler yapması gerekiyor. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullar için en fazla 10, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için en fazla 5 ve pansiyonlu okullar için de en fazla 5 tercih yapılabilecek.

Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulun kayıt alanından seçilmesi şartı aranırken aynı okul türünden en fazla 3 okul tercih edilebilecek.