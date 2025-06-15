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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MEB LGS sonuç sorgulama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MEB LGS sonuç sorgulama
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

LGS 2025, 15 Haziran Pazar günü tamamlandı. Sınav sürecinin ardından LGS sonuçları ve açıklanacağı tarih merak ediliyor. MEB LGS sonuç sorgulama ekranı öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanıyor.

Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleşen LGS 2025 sınavı sayısal oturumunun ardından sona erdi. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları yakından takip ediliyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025, MEB LGS sonuç sorgulama ekranı merak edildi. 

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen LGS sınav sonuçlarının 11 Temmuz 2025’te www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacağını resmi olarak duyurdu.

Sınav sonuç belgeleri, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da MEB’in resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MEB LGS sonuç sorgulama - 1. Resim

MEB LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2025

LGS 2025 sınav sonuçları açıklanma tarihinin gelmesinin ardından, MEB’in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, sonuç sorgulama ekranına T.C. kimlik numaraları, doğum tarihleri ve güvenlik kodu bilgilerini girerek sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

Ayrıca, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (https://e-okul.meb.gov.tr) üzerinden de sonuçlara ulaşılabilecek. Sonuçlar, 11 Temmuz 2025'te erişime açılacak. 

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? MEB LGS sonuç sorgulama - 2. Resim

LGS 2025 SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler, www.meb.gov.tr veya e-Okul (https://e-okul.meb.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sonuçlarını sorgulayabilir. Sisteme girişte güvenlik kodu da gerekecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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