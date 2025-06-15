Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 15 Haziran Pazar günü düzenleniyor. Öğrenciler, soru ve cevap anahtarlarının yayınlanmasını ve sınav kitapçıklarının dağıtım tarihini merak ediyor. LGS 2025 soruları ve cevapları görüntüleme ekranı araştırılıyor. LGS 2025 sayısal-sözel kitapçıkları yayınlanma tarihi MEB duyuruları takip ediliyor.

8. sınıf öğrencilerinin liseye yerleşmek üzere girdikleri LGS sınavı 15 Haziran Pazar günü düzenlendi. 09.30'da başlayan sözel oturumunun ardından sayısal oturumu düzenlendi. LGS cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak, LGS 2025 soruları ve cevapları görüntüleme ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor.

LGS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

LGS 2025 cevap anahtarlarının, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınavın tamamlanmasının ardından genellikle aynı gün akşam saatlerinde veya en geç ertesi gün sabah saatlerinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanması bekleniyor. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan soru ve cevap anahtarının yayınlanmasına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Sayısal ve sözel oturumlara ait A, B, C, D kitapçıklarının ayrı ayrı soru ve cevap anahtarının yayınlanması bekleniyor.

LGS 2025 SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME

LGS 2025 soru ve cevap anahtarları, MEB’in resmi internet sitesi www.meb.gov.tr üzerinden PDF formatında yayımlanıyor. Ancak 2025 LGS sınavının soru ve cevap anahtarı yayınlanmadı. MEB tarafından duyuru yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

Sınav, sözel bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru, sayısal bölümde ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru içeriyor.

LGS KİTAPÇIKLARI NE ZAMAN VERİLECEK? (SAYISAL VE SÖZEL)

LGS 2025 sınav kitapçıkları, sınavın tamamlanmasının ardından, yani 15 Haziran 2025 saat 12.50’den sonra öğrenciler veya velileri tarafından talep edilebilecek.

MEB’in önceki yıllarda uyguladığı prosedüre göre kitapçıklar genellikle sınavdan bir gün sonra 16 Haziran Pazartesi günü, sınava girilen okullardan alınabiliyor.

Talep edilmeyen kitapçıklar ise milli eğitim müdürlükleri tarafından toplanarak okullarda kullanılmak üzere toplanacak.