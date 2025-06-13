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LGS sayısal-sözel kaç dk sürüyor? 2025 LGS 1. ve 2. oturum saatleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS sayısal-sözel kaç dk sürüyor? 2025 LGS 1. ve 2. oturum saatleri
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencileri 15 Haziran Pazar günü sınava girecek. Zorunlu tutulmayan sınava 1 milyonun üstünde başvuru yapıldığı açıklandı. Sınava katılacak öğrencilerin gündeminde LGS sayısal, sözel sınavlarının süresi, 2025 LGS 1. ve 2. oturum saatleri var.

LGS 2025 saati ve süresiyle ilgili ayrıntılılar sınava girecek 8. sınıf öğrencileri tarafından araştırılıyor. Hedefledikleri liseye yerleşmek isteyen adaylar LGS oturum sürelerini merak ediyor.

LGS SAYISAL VE SÖZEL OTURUMLAR KAÇ DK SÜRÜYOR?

LGS sınav iki ayrı oturumda gerçekleştiriliyor. Sözel oturum, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden oluşan 50 sorudan oluşuyor ve öğrencilere bu sorular için 75 dakika süre tanınıyor. 

Sayısal oturum ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 sorudan oluşuyor ve bu bölüm için 80 dakika süre veriliyor.

LGS sayısal-sözel kaç dk sürüyor? 2025 LGS 1. ve 2. oturum saatleri - 1. Resim

LGS 1. VE 2. OTURUM KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇ DK SÜRÜYOR?

LGS sınavının birinci oturumu, yani sözel bölüm, 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 09.30’da başlayacak ve 10.45’te sona erecek. Bu oturum, 75 dakika sürüyor ve 50 sorudan oluşuyor. Öğrencilerin sınav salonuna girişi için kapılar sabah 08.45’te açılacak ancak sınavın başlamasından sonraki ilk 15 dakika içinde salona girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak.

İkinci oturum, yani sayısal bölüm, aynı gün saat 11.30’da başlayacak ve 12.50’de tamamlanacak. Bu oturum 80 dakika sürecek ve 40 sorudan oluşacak.

İki oturum arasında 45 dakikalık bir ara verilecek. Bu süre, öğrencilerin dinlenmesi ve ihtiyaçlarını karşılaması için ayrılmış durumda. Ancak, öğrenciler bu ara sırasında sınav binasını terk edemeyecek.

LGS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Sınav, toplam 155 dakika sürüyor; sözel oturum 75 dakika, sayısal oturum ise 80 dakika sürecek. Her iki oturum arasında 45 dakikalık bir ara verilecek.

LGS'DE SINAV SALONUNA GEÇ KALANLAR ALINACAK MI?

Sınavın başlamasından sonraki ilk 15 dakika içinde salona girmeyen öğrenciler sınava alınmayacak ve sınav hakkını kaybedecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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