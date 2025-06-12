LGS sınav arasında dışarı çıkılıyor mu, mola kaç dk? 2025 LGS mola süresi

15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak LGS sınavında öğrenciler iki oturumlu bir sınava girecek. İki sınav arasında verilen molanın süresi merak edildi. LGS sınav arasında dışarı çıkılıyor mu öğrencilerin gündeminde yer alıyor. 2025 LGS mola süresi ve mola detayları belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, tarafından 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 8. sınıf öğrencileri girecek. Sınavın oturum süreleri, mola detayları ve kuralları öğrenciler ile veliler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor.

LGS SINAV ARASINDA DIŞARI ÇIKILIYOR MU?

2025 LGS sınav süresi, 1. ve 2. oturumun başladığı saatler belli oldu. Ancak iki oturum arasındaki süre farkında mola olup olmayacağı resmi olarak açıklanmadı. 2024 yılında LGS sınavında öğrenciler, birinci ve ikinci oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede okul bahçesine çıkmış ve ihtiyaçlarını gidermişti.

MEB’in 2024 LGS kılavuzunda belirtilen kurallara göre, bu sürede öğrenciler tuvalet, su ve hafif atıştırmalık gibi ihtiyaçlarını karşılayabilir ve okul bahçesine çıkabilir. Ancak bina dışına çıkanlar tekrar sınava alınmayacak. 2025 yılında da benzer düzenlemenin geçerli olacağı düşünülüyor.

Bu düzenleme, öğrencilerin sınav stresini azaltmak ve ikinci oturuma daha rahat hazırlanmalarını sağlamak amacıyla uygulanıyor. Ancak velilerin okul bahçesine girmesine izin verilmiyor.

Öğrencilerin sınavdan 15 dakika önce ve sınav süresince son 30 dakika boyunca kesinlikle sınav salonundan çıkış yapmaması gerekiyor.

LGS SINAV ARASI KAÇ DK?

LGS sınavında birinci oturumun bitişi 10.45 ile ikinci oturumun başlangıcı 11.30 arasında 45 dakikalık bir mola süresi bulunuyor. Bu süre, öğrencilerin dinlenmesi, ihtiyaçlarını karşılaması ve ikinci oturuma hazırlanması için ayrılmış durumda.

LGS 1. OTURUM KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

LGS’nin birinci oturumu, sözel alanda 50 sorudan oluşuyor ve 75 dakika sürecek. Sınav, 09.30’da başlayıp 10.45’te sona erecek.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ek süreler tanınıyor: Yabancı Dil alt testinden muaf olanların süresi 80 dakika, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinden muaf olanların süresi 80 dakika, her iki testten muaf olanların ise 65 dakika olarak belirlendi.

Birinci oturumda Türkçe (20 soru), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 soru), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (10 soru) ve Yabancı Dil (10 soru) derslerinden sorular yer alıyor.