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LGS'de kalem silgi veriliyor mu, LGS sınavına uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bu yıl 15 Haziran 2025 Pazar günü Türkiye genelinde ve yurt dışı sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak yapılacak. Milyonlarca 8. sınıf öğrencisi ile velilerin heyecanla beklediği sınav öncesi en çok merak edilen konular arasında LGS'de kalem silgi veriliyor mu, LGS sınavına uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı gibi detaylar yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm bu sorulara resmi açıklamalarla cevap verdi.

LGS'DE KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde öğrencilerin sınav sırasında kullanacağı kırtasiye malzemeleriyle ilgili detaylar merak konusu oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı uygulama kılavuzuna göre sınav günü öğrencilere kalem ve silgi dağıtımı yapılmayacak. Bu nedenle öğrencilerin yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, leke bırakmayan yumuşak bir silgi ve kalemtıraş bulundurmaları zorunlu olacak.

Sınava katılacak öğrencilerin eksiksiz bir şekilde belirtilen araç gereçleri temin ederek sınav salonuna gelmeleri gerekiyor.

LGS'de kalem silgi veriliyor mu, LGS sınavına uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? - 1. Resim

LGS SINAVINA UÇLU KALEM VE SU İLE GİRMEK YASAK MI?

LGS’ye katılacak öğrencilerin bazı malzemeleri sınav salonuna getirmeleri yasak. Bu yasaklar arasında uçlu kalemler de yer alıyor. Öğrencilerin sadece koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem kullanmalarına izin verilecek.

Öte yandan sınav sırasında öğrencilerin su ihtiyacını karşılayabilmeleri için belli kurallar çerçevesinde su getirmelerine imkan tanınıyor. Sınav salonlarına yalnızca ambalajı çıkarılmış, şeffaf pet şişe içerisinde su getirilmesine izin verilecek. Belirtilen koşullar dışındaki şişe türleri ya da içeceklerle sınav salonuna giriş yapılmasına müsaade edilmeyecek.

LGS'de kalem silgi veriliyor mu, LGS sınavına uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? - 2. Resim

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılı LGS sınavı 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek ve tüm yurtta aynı anda uygulanacak.

İlk oturum sözel alanda sabah saat 09.30’da başlayacak. İkinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve sayısal alan sorularını içerecek. Öğrencilerin her iki oturuma da zamanında ve eksiksiz belgelerle katılması gerekiyor. Sınava giriş belgeleri ve kimlik kontrollerinin sağlıklı yürütülebilmesi için öğrencilerin sınavdan en az 1 saat önce sınav binasında hazır bulunmaları öneriliyor.

LGS'de kalem silgi veriliyor mu, LGS sınavına uçlu kalem ve su ile girmek yasak mı? - 3. Resim

LGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Merkezi sınav kapsamında öğrenciler LGS'de iki oturumda toplam 90 soruya cevap verecek. İlk oturum olan sözel bölümde, Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yer alacak. Oturumun süresi 75 dakika sürecek.

Sayısal alana ait ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilecek. Bu bölüm için öğrencilere 80 dakika süre tanınacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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