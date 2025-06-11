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TYT-AYT sınavı aynı okulda mı yapılacak? YKS sınavı için son 10 gün!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TYT-AYT sınavı aynı okulda mı yapılacak? YKS sınavı için son 10 gün!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sınavı için geri sayım başlamışken TYT-AYT ve YDT sınavının aynı okulda yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. YKS sınavı Temel Yeterlilik Testi, Alan Yeterlilik Testi ve Yabancı Dil Testi olmak üzere üç oturumda gerçekleşecek.

TYT-AYT sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. YKS sınav giriş belgeleri 11 Haziran Çarşamba günü erişime açıldı. YKS sınavına on gün kala Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi’nin (AYT) aynı okulda yapılıp yapılmacayağı gündeme geldi.

TYT-AYT SINAVI AYNI OKULDA MI YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan YKS sınav giriş belgesine göre YKS sınavı üç ayrı oturumda tamamlanacak. Adaylar, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına aynı okullarda girecek.

TYT-AYT sınavı aynı okulda mı yapılacak? YKS sınavı için son 10 gün! - 1. Resim

YKS SINAV YERİMİ NASIL ÖĞRENİRİM?

Sınav giriş belgesine ulaşmak isteyenler, ÖSYM internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmalıdır. Adaylar, sistemde yer alan “Sınav Giriş Belgesi” sekmesine tıklayarak hangi okulda, hangi saatte ve hangi oturumda sınava gireceklerini detaylı olarak görebilecekler.

TYT-AYT sınavı aynı okulda mı yapılacak? YKS sınavı için son 10 gün! - 2. Resim

YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

Üniversite hayali kuran öğrenciler sınava kaç gün kaldığını sorgulamaya başladı. 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak sınav için öğrenciler kalan süreyi verimli şekilde değerlendirmeye çalışıyor. 11 Haziran Çarşamba günü itibarıyla YKS sınavına 11 gün kaldı.

TYT-AYT sınavı aynı okulda mı yapılacak? YKS sınavı için son 10 gün! - 3. Resim

2025 YKS NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi günü, Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran Pazar günü yapılacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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