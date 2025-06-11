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YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, YKS'de kalem verilecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, YKS&#039;de kalem verilecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı!
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2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ederken, ÖSYM adayların sınav günüyle ilgili detaylara netlik kazandırdı. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde, sınav giriş belgeleri erişime açıldı. YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, YKS'de kalem verilecek mi soruları ise sınav öncesi merak uyandırdı.

YKS GİRİŞ BELGESİ RENKLİ OLMAK ZORUNDA MI?

Üniversite sınavına hazırlanan adayların en çok merak ettiği konulardan biri, sınav giriş belgesinin renkli çıkartılıp çıkartılmaması gerektiği.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamalarda herhangi bir zorunluluk belirtilmedi. YKS sınav giriş belgesi ister siyah-beyaz ister renkli olarak yazdırılabilir.Önemli olan belge üzerinde yer alan fotoğrafın ve kimlik bilgilerinin net okunabilir olması.

YKS giriş belgesi sınav günü adayların sınava alınabilmesi için mutlaka yanında bulundurulması gereken belgelerden biri. Bu nedenle de belgeyi güvenli bir şekilde yazdırmak ve sınav sabahı yanında hazır bulundurmak gerekiyor.

YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, YKS'de kalem verilecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı! - 1. Resim

YKS'DE KALEM VERİLECEK Mİ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar için kırtasiye malzemeleri ÖSYM tarafından sağlanacak. YKS sınavında her adaya bir adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete sınav sırasında dağıtılacak. Adayların bu materyalleri yanlarında getirmelerine gerek olmayacak.

Sınavda adayların yanında sadece şeffaf ve etiketsiz pet şişe içinde su bulundurulmasına izin veriliyor. Bunun dışında tüm yiyecek, içecek ve kişisel eşyalarla sınav alanına girmek kesinlikle yasak.

YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, YKS'de kalem verilecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı! - 2. Resim

YKS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 YKS sınav yerleri belli oldu. ÖSYM 11 Haziran 2025 tarihi itibarıyla sınava girecek adayların bina ve salon bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgelerini erişime açtı.

Adaylar ÖSYM'nin resmi internet adresi olan ais.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir ve çıktı alabilirler.

Giriş belgesi olmadan sınava girilmesi mümkün olmadığı için her adayın bu belgeyi zamanında edinip sınav günü yanında bulundurması gerekiyor.

YKS giriş belgesi renkli olmak zorunda mı, YKS'de kalem verilecek mi? YKS sınav giriş yerleri açıklandı! - 3. Resim

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 oturumları için tarihler belli. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü uygulanacak.İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Adayların her oturum için belirlenen saatten önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Sınav saatinden sonra gelen adaylar hiçbir şekilde sınav salonuna alınmayacak. Bu nedenle sınav günü belge ve kimlik kontrollerinin zamanında yapılabilmesi için en az bir saat öncesinden sınav binasında olunması öneriliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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