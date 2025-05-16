DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den 2025-DUS ve STS sonuçları hakkında açıklama!

DUS sonuçları, ÖSYM takvimine göre 15 Mayıs'ta açıklanacaktı. 2025-DUS 1. Dönem ve 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sonuçları, sınava girenler tarafından heyecanla beklenirken ÖSYM'den son dakika sonuçlara dair açıklama geldi.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavı, 20 Nisan 2025 tarihinde yapılmıştı. Sonuçlar ise takvime göre 15 Haziran'da açıklanacak. Sonuç ekranının adayların erişimine açılmama sebebini ÖSYM açıkladı.

DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’nda (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) sonuçları henüz açıklanmadı.

DUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 2025-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavında yer alan bazı sorulara iptal davası açılmış olması nedeniyle sonuçları yargı kararı sonrasında açıklanacağı belirtildi.