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Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav giriş yerleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav giriş yerleri
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Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri, sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayları 7 Mayıs'ta meb.gov.tr adresinden açıklamıştı. 

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları 5 Mayıs'ta sona erdi. Başvuru yapanlar arasından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrıldı. 

Sözlü sınava girmesi için çağrılan bu adaylar, sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri için MEB'in açıklamasını bekliyor. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI? 

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri henüz belli olmadı. Geçen yıl yine 31 Mayıs'ta sona eren başvurular sonrasında 10 Haziran'da sözlü sınav giriş yerleri açıklanmıştı. 

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav giriş yerleri - 1. Resim

SÖZLÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

15 bin sözleşmeli öğretmen için başvuruların değerlendirilmesi sonrasında sözlü sınava çağrılan adaylar, 7 Mayıs'ta açıklanmıştı. Geçtiğimiz yılın atama takvimine göre 2025 sözleşmeli öğretmen mülakat yerlerinin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. 

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav giriş yerleri - 2. Resim

ÜÇ KATI ADAY MÜLAKATA ÇAĞRILACAK!

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSS puan üstünlüğüne göre her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) 7 Mayıs 2025 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet sitesinden yayımlanacak.  

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri belli oldu mu? MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav giriş yerleri - 3. Resim

SÖZLÜ SINAV YERLERİ İÇİN TERCİH ALINMAYACAK!

Sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirleneceğinden adaylardan sözlü sınav merkezi için ayrıca tercih alınmayacak. Adayların sözlü sınava alınacağı sınav merkezi ile tarihi, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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