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KPSS gitti, AGS geldi! Öğretmenlikte yeni dönem resmen başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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KPSS gitti, AGS geldi! Öğretmenlikte yeni dönem resmen başladı
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğretmen adayları KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı’na girecek. AGS başvuruları dün başladı. Sınav 13 Temmuz’da yapılacak.

MAHMUT ÖZAY İSTANBUL - Öğretmen adayları bu yıl ilk defa düzenlenecek Akademi Giriş Sınavı’na (AGS) hazırlanıyor. Yeni dönemde adaylar KPSS yerine Akademi Giriş Sınavı’na (AGS) girerek puan alacak. AGS sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine kabul edilecek adaylar, eğitim sonrası atanacak. AGS başvuruları dün itibarıyla başladı, son gün 20 Mayıs.

Sınav iki oturum hâlinde 13 Temmuz’da yapılacak. Her bir oturum için öğretmen adayları 570 TL ücret ödemesi gerekiyor. Sınav sonuçları ise 13 Ağustos’ta ilan edilecek. Adaylara, AGS’de 80, ÖABT’de 50 çoktan seçmeli sorulacak ve 110 dakika süre tanınacak. Öte yandan yeni dönemle birlikte tartışılan öğretmen mülakatları da tarihe karışacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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