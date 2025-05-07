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15 bin öğretmen ataması için sözlü sınava hak kazanan adaylar açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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15 bin öğretmen ataması için sözlü sınava hak kazanan adaylar açıklandı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adayları açıkladı.

Millî Eğitim Bakanlığınca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.

15 bin öğretmen ataması için sözlü sınava hak kazanan adaylar açıklandı - 1. Resim

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Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan–5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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