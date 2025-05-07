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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı: Mülakat yerleri nasıl sorgulanır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı: Mülakat yerleri nasıl sorgulanır?
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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranına dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarında mülakat yerleri 8 Mayıs Perşembe gününe kadar erişime açılacak.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik için onay alan adayların KPSS puan türüne göre sözlü sınava çağırılacağını açıkladı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ SORGULAMA EKRANI

Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat yerleri ÖSYM internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, başvurusu onay alan adayların KPSS puan üstünlüğüne göre mülakata çağırılacağını duyurdu. 

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı: Mülakat yerleri nasıl sorgulanır? - 1. Resim

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların sınav yerleri Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin en geç 8 Mayıs Perşembe gününe kadar erişime açılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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