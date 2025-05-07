Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Endonezya'da korkunç kaza! 11 öğretmen hayatını kaybetti

Endonezya'da korkunç kaza! 11 öğretmen hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Endonezya&#039;da korkunç kaza! 11 öğretmen hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya'nın Orta Java bölgesinde bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza Endonezya'nın Orta Java bölgesinde yaşandı.

Purworejo ilçesi afet yönetim ajansından yapılan açıklamada, inşaat malzemeleri yüklü damperli kamyonun, Kalijambe köyünde seyreden bir minibüse çarptığı belirtildi. Açıklamada, minibüste Magelang bölgesinden bir grup öğretmenin bulunduğu ifade edildi.

11 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Polis yetkililerinden Andry Agustiano, kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu minibüse çarptığını, kazada 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bursaspor'dan kombine açıklaması: Geçmişte bunu başaran oldu mu?'Köpekperestlere' kötü haber: AYM son noktayı koydu! Sokak hayvanları...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurdu - DünyaDünya Merkez Mutfağı, Gazze'deki stokları tükendiği için faaliyetlerini durdurduHindistan başlattı, Pakistan bitirdi! Terör kampı diye camileri vurdular - DünyaTerör kampı diye camileri vurdularABD'den "Epstein'ın çocuk istismarı içeren on binlerce videosu var" açıklaması - DünyaABD: Epstein skandalında on binlerce video varPakistan'da acil durum ilan edildi: Tüm hastaneler yüksek alarm seviyesine geçti - DünyaTüm hastaneler yüksek alarm seviyesine geçtiŞara-Macron görüşmesi sonrası İsrail'e sert tepki! "Toprak bütünlüğünü ihlal ederek kendi güvenliğinizi sağlayamazsınız" - DünyaŞara-Macron görüşmesi sonrası İsrail'e sert tepki!Trump'tan dikkat çeken Gazze mesajı: 24 saat içinde göreceksiniz - Dünya"24 saat içinde göreceksiniz"
Sonraki Haber Yükleniyor...