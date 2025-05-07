Endonezya'da korkunç kaza! 11 öğretmen hayatını kaybetti

Endonezya'nın Orta Java bölgesinde bir kamyon ve minibüsün çarpışması sonucu 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiği bildirildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza Endonezya'nın Orta Java bölgesinde yaşandı.

Purworejo ilçesi afet yönetim ajansından yapılan açıklamada, inşaat malzemeleri yüklü damperli kamyonun, Kalijambe köyünde seyreden bir minibüse çarptığı belirtildi. Açıklamada, minibüste Magelang bölgesinden bir grup öğretmenin bulunduğu ifade edildi.

11 ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Polis yetkililerinden Andry Agustiano, kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu minibüse çarptığını, kazada 11 anaokulu öğretmeninin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.