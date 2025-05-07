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Tanıklar gözlerine inanamadı! Öldürüldükten 4 yıl sonra katiline seslendi: Arkadaş olabilirdik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de 2021 yılında yaşanan bir yol verme tartışmasında vurularak öldürülen Chris Pelkey’in görüntüleri, yapay zeka ile video haline getirildi. Böylelikle 4 yıl önce ölen adamın, mahkemede katiline hitap etmesi sağlandı.

İlginç olay ABD’de görülen bir mahkeme esnasında gerçekleşti. 2021 yılında Chris Pelkey isimli şahıs, karıştığı yol verme kavgasında vurularak öldürülmüştü.

KIZ KARDEŞİ YAPAY ZEKAYI KULLANARAK KONUŞTURMUŞ

Pelkey’in kız kardeşi, abisinin cinayetine ilişkin görülen davada adamın görüntülerini ve videolarını kullanarak yapay zeka aracılığıyla saldırganla konuşmasını sağladı.

Tanıklar gözlerine inanamadı! Öldürüldükten 4 yıl sonra katiline seslendi: Arkadaş olabilirdik - 1. Resim

KENDİSİNİ ÖLDÜREN SANIĞA SESLENDİ: ARKADAŞ OLABİLİRDİK

The Guardian gazetesinin haberine göre, Pelkey, Arizona’da görülen duruşmada yapay zeka ile hazırlanmış videosunda, ''Beni vuran adama, Gabriel Horcasitas’a (sesleniyorum); o gün o şartlar altında karşılaşmış olmamız utanç verici. Başka bir hayatta muhtemelen arkadaş olabilirdik. Affetmeye ve affeden bir Allah’a inanıyorum. Her zaman inandım, hâlâ da inanıyorum'' ifadelerini kullandı. 

HAKİM, YAPAY ZEKAYI SEVDİ

Hakim Lang, konuya ilişkin olarak, ''Bu yapay zekayı sevdim, ailenin ne kadar kızgın olursa olsun affedişini duydum. Bunun gerçek olduğunu hissettim. Teşekkür ederim'' dedi. 

Pelkey’i öldüren Gabriel Horcasitas’ın 10 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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