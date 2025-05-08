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MEB AGS başvuruları başladı: 2025 AGS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MEB AGS başvuruları başladı: 2025 AGS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? 
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MEB AGS başvuru ekranı açıldı. Bu yıl ilk defa uygulanacak Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavına girmek isteyenler, 2025-MEB-AGS başvuru ücreti, başvuruya dair detayları merak ediyor. 

2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS) başvuruları, ÖSYM tarafından alınmaya başladı. 

Öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu sınav, AGS ve ÖABT olarak iki oturum şeklinde yapılacak. 

MEB AGS başvuru kılavuzu ile birlikte başvuru ücreti gibi detayları belli oldu.

AGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında öSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

2025 MEB AGS BAŞVURU KILAVUZU

MEB AGS başvuruları başladı: 2025 AGS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?  - 1. Resim

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Millî Eğitim Akademisi'nde alacakları hazırlık eğitimi öncesinde uygulanacak AGS için başvuru ücreti 570 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

MEB AGS başvuruları başladı: 2025 AGS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?  - 2. Resim

MEB AGS SINAVI NE ZAMAN?

İlk MEB-AGS sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilecektir. Sınav, AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere iki oturumdan oluşacaktır.

MEB AGS başvuruları başladı: 2025 AGS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?  - 3. Resim

SINAV İÇERİĞİ VE YAPISI

2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavında ilk oturum olan AGS Oturumunda 80 soru sorulacak ve cevaplamak için 110 dakika süre verilecek. Sınavın kapsamı ise şöyle; 

Sözel ve sayısal yetenek

Tarih

Türkiye coğrafyası

Eğitimin temelleri

Türk millî eğitim sistemi ve mevzuatı (Anayasa, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu)

ÖABT oturumunda ise soru sayısı 50. (İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri 90 dakika; Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi/İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi Testleri 70 dakika)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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