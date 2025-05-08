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Sınıf öğretmeni istismar suçundan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sınıf öğretmeni istismar suçundan tutuklandı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Batman'da istismar iddiasıyla gözaltına alınan sınıf öğretmeni, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı alındı.

Batman merkezde bulunan bir ilkokulda görev yapan sınıf öğretmeni, istismar iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Şüpheli öğretmen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma dosyasına gizlilik kararı getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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