İstanbul depreminde 300 milyar dolarlık kayıp bekleniyor! Sigorta ne kadarını karşılayabilir?

Türkiye Sigorta Birliği’nin 71. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan Başkan Uğur Gülen, İstanbul merkezli olası bir büyük depremin yaklaşık 300 milyar dolarlık ekonomik kayba yol açabileceğini, bunun 25-30 milyar dolarlık kısmının sigorta sektörü tarafından karşılanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Birliğin 71. Olağan Genel Kurulu üye şirketlerin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi. Genel kurulda konuşan TSB Başkanı Uğur Gülen, geride kalan yılda birliğin konumunun değişimine odaklandıklarını anımsatarak, her paydaşı kucaklayıcı bir yapıda, ortak akılla ve istikrarlı bir şekilde büyümeyi odaklarına aldıklarını bildirdi.

Sigorta sektörünün 2024 yılında enflasyona karşı kendini korumayı başararak 26 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını ve öz sermayesini ve öz sermaye karlılığını güçlendirdiğini vurgulayan Gülen, şu bilgileri verdi:

"Reasürans maliyetlerinin dengelenmesiyle 2025 yılında poliçe fiyatlarında artışın sınırlı olmasını bekliyoruz. İlk çeyrek sektör rakamları gösteriyor ki 2025 mali gelirlerin azaldığı, ancak maliyetlerin kontrol altına alındığı ve sigortacılıktan kar edilebilecek bir yıl olacak. Tüm bu beklentiler altında sektörümüzün 2025 yılı sonunda 30 milyar dolar büyüklüğe ulaşmasını öngörüyor ve ülke ekonomisindeki payımızı istikrarlı şekilde büyütmeyi hedefliyoruz."

"İSTANBUL DEPREMİNDE 300 MİLYAR DOLARLIK KAYIP BEKLENİYOR"

TSB Başkanı Gülen, İstanbul merkezli büyük bir depremin olması durumunda yaklaşık 300 milyar dolarlık ekonomik kayıp olacağının tahmin edildiğini ve bu kaybın yaklaşık 25-30 milyar dolarının sigorta sektörünce karşılaşacağının öngörüldüğünü aktardı.

Birlik olarak olası bir depremin önceliğinden yola çıkarak çalışılan Deprem Odaklı Sigorta Reform Ajandasına değinen Gülen, konuşmasını şöyle tamamladı: