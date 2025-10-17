BAĞ-KUR prim borcu olanlar dikkat! SGK Başuzmanı İsa Karakaş uyardı, maliyet katlanacak

Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş, BAĞ-KUR prim borcu olanları uyardı. Karakaş, yeni yasa teklifiyle birlikte prim oranlarında ciddi artış olacağını belirterek, “Yasa çıkmadan hemen önce borçlarınızı ihya edin” dedi.

BA Ğ-KUR PRİM BOR ÇLAR I ART I YOR!

İsa Karakaş, BAĞ-KUR prim borcu olanların sayısının yüz binleri, hatta milyonları aştığını vurguladı. Esnaf, zanaatkâr ve diğer Bağ-Kur’luların prim borçlarını ödeyemediğini hatırlatan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“BAĞ-KUR’luların prim borçları ödenemediği için emeklilikleri durdurulmuştu. Şimdi yeni yasa teklifiyle birlikte prim oranı yüzde 34,75’ten yüzde 45’e yükseltildi. Bu da ihya bekleyenler için ciddi bir maliyet artışı anlamına geliyor.”

" YASA Ç IKMADAN ÖNCE PRİM BORCUNUZU İHYA EDİN'

Karakaş, BAĞ-KUR’luların yeni yasa yürürlüğe girmeden önce ihya işlemlerini tamamlamaları gerektiğini söyledi:

“Bu yasa çıktıktan sonra yüzde 10,25’lik bir ilave yük geliyor. Ayrıca yılbaşında asgari ücret artışıyla birlikte prim oranları en az yüzde 25-30 daha yükselecek. Yani toplamda yüzde 40’a varan bir artış söz konusu olacak. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmayın.”

ASKERLİK VE HİZMET BORÇLANMAS I DA ZAMLANACAK

Karakaş, SSK’lılar ve diğer sigortalıların da borçlanma konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

“Erkek sigortalılar şu an için yüzde 32 oranında prim ödüyor. Bu oran yeni yasayla birlikte yüzde 45’e çıkacak. Bugün 1 yıllık askerlik borçlanması yaklaşık 99 bin 876 TL iken, yasa sonrası bu tutar yüzde 40-45 artacak.”

Ayrıca yılbaşında asgari ücrette beklenen zamla birlikte borçlanma maliyetinin daha da artacağını vurguladı.

DO ĞUM BOR ÇLANMAS I ART ACAK M I ?

İsa Karakaş, annelerin doğum borçlanması konusunda endişelenmemesi gerektiğini belirtti.

“Askerlik ve diğer hizmet borçlanmalarında oran yüzde 45’e çıkarılırken, doğum borçlanması hala yüzde 32 oranında. Ancak 1 Ocak’tan sonra asgari ücret artışıyla doğum borçlanması da yüzde 25-30 civarında zamlanabilir.”

KARAKA Ş'TAN BAĞ-KUR'LULARA SON ÇA ĞRI

İsa Karakaş, emeklilik için ihya bekleyen BAĞ-KUR’lulara şu çağrıyı yaptı: