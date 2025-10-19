Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Aile Kart nedir, nasıl alınır? Sosyal yardım ödemeleri sil baştan!

Aile Kart nedir, nasıl alınır? Sosyal yardım ödemeleri sil baştan!
Sosyal yardım ödemelerinde yeni dönem başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uygulamaya koyduğu "Aile Kart" ile sosyal hizmetler ve yardımları hak sahibi vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaştıracak. Peki, Aile Kart nedir, nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde işlemler daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşacak. Dijital Türkiye vizyonu doğrultusunda geliştirilen Aile Kart ile sosyal hizmetler ve yardımların hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca yerel yönetimlerle yapılacak entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor. Peki, Aile Kart nedir, nasıl kullanılır?

AİLE KART NEDİR, NASIL ALINIR? 

Aile Kart, sosyal yardım ödemelerini tek bir kartta birleştiren yeni bir sistem olarak tanımlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilen bu kartla vatandaşlar, hem doğum yardımı ödemelerini alabiliyor hem de kartı alışverişlerde kullanabiliyor. Kart, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde güvenli, pratik ve hızlı işlem imkanı sunuyor.

Aile Kart, doğum yardımı almaya hak kazanan annelere veriliyor. Her doğum sonrası çocuk sayısına göre belirlenen ödemeler, annenin adına düzenlenen karta yatırılıyor. Ödemeler doğrudan karta aktarılıyor ve banka işlemlerine gerek kalmadan kullanılabiliyor.

Kart almak isteyen annelerin öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na doğum yardımı başvurusu yapması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden veya Aile ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlükleri’nden yapılabiliyor. Başvuru onaylandıktan sonra hak sahipleri, en yakın Halkbank şubesinden kartlarını teslim alabiliyor. Ödemeler her ay düzenli olarak karta yatırılıyor.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ SİL BAŞTAN!

İlk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapıldığı Aile Kart ile yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri vatandaşlara ulaştırılacak.

Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemeleri bankaların ortak kullanımına açık "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" ATM'lerinden çekebilecek, alışverişler için bütün POS cihazlarını kullanabilecek.

